Delhi Liquor Scam: 'मेरे एनकाउंटर की कोशिश' कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह ने लगाया आरोप, ईडी को मिला 13 अक्टूबर तक रिमांड

डीएनए हिंदी: Sanjay Singh Latest News- दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में मौजूद आप सांसद संजय सिंह को अपनी जान का खतरा है. संजय सिंह ने मंगलवार को दिल्ली की राउड एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान अपने एनकाउंटर की आशंका जताकर सनसनी फैला दी. संजय ने कहा कि ये कोर्ट में कहते हैं कि ईडी दफ्तर में ही रखने को तैयार हैं और वहां पहुंचकर थाने चलने का हुक्म सुनाते हैं. रात में थाने लेकर जा रहे थे. मुझे बोला कि ऊपर से फोन आया है. मैंने चलने से मना कर दिया तो मुझसे लिखित में इनकार मांगा गया. उधर, ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने की बात कोर्ट से कही है. संजय सिंह पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए ईडी ने पांच दिन रिमांड बढ़ाने की गुहार लगाई. कोर्ट ने संजय सिंह का रिमांड 13 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है.

'किस ऊपर वाले के कहने पर भेजना चाहते हैं मुझे ऊपर'

संजय सिंह ने कोर्ट को बताया कि रिमांड लेने के बाद रात में 10.30 बजे मुझे बाहर चलने के लिए कहा. पूछने पर तुगलकाबाद थाना ले जाने की बात कही. मुझे कहा कि ऊपर से फोन आया है. मैंने मना कर दिया. अगले दिन फिर मुझे रात में 9.30 बजे बाहर ले जाने की कोशिश हुई. ये बताएं कि किस ऊपर वाले के कहने पर मुझे ऊपर भेजने की तैयारी थी? अगर बाहर ले जाकर मेरा एनकाउंटर कर दिया तो ये किसको जवाब देंगे.

ईडी ने कहा- जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं संजय

ईडी के वकील ने कोर्ट से कहा कि संजय सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इनके खिलाफ घूस लेने के नहीं बल्कि घूस मांगने के पर्याप्त सबूत हैं. शराब लाइसेंस दिलाने के लिए घूस मांगी गई थी. इस बारे में जब संजय से सवाल पूछे जा रहे हैं तो वे सही जवाब नहीं दे रहे हैं. उन्होंने फोन डेटा के बारे में भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है. वकील ने कोर्ट को बताया कि चंडीगढ़ की रेड जिस बिजनेसमैन की निशानदेही पर डाली गई थी, उन्होंने अपने बयान में कई अहम जानकारी दी हैं, जो अभी नहीं बताई जा सकती हैं. संजय सिंह से पूछताछ के लिए 5 दिन का वक्त और चाहिए. संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा ने भी सहयोग नहीं किया है. उन्हें भी पूछताछ का नया समन जारी किया गया है.

#WATCH | Delhi: AAP workers hold protest over party MP Sanjay Singh's arrest.



AAP MP Sanjay Singh was arrested by ED in connection with the Delhi Excise policy case, on 4th October. pic.twitter.com/gyPXy6MvjR