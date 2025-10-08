Delhi Kolkata Highway Jam: दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाईवे 19 पर लगा 60 किलोमीटर लंबा जाम, 5 दिन से रोड पर फंसे हजारों वाहन

हाईवे 19 पर लगे 60 किलोमीटर लंबे जाम के झाम में वाहन चालक से लेकर परिचालकों की हालत खराब हो गई है. बहुत से लोगों के पास न तो कुछ खाने को बचा है और न पीने को पानी है. बस भूखे पेट वाहनों को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में जुटे हैं.

दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे 19 पर बिहार के रोहतास में 60 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है. हजारों वाहन सड़क पर कतारों में खड़े हैं. आलम यह है कि पिछले 5 दिनों ये यहां जाम लगा हुआ है. पिछले दो दिन में गाड़ियां हाईवे पर सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता तय कर पाई हैं. हाईवे पर दूर दूर तक सिर्फ ट्रक खड़े दिखाई दे रहे हैं.

दरअसल दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे काफी व्यस्त हाईवे में से एक है. इस पर दिन रात लाखों वाहन दौड़ते हैं. इनमें छोटे वाहनों से लेकर बड़े ट्रक और ट्राला शामिल हैं, लेकिन पिछले 5 दिन यानी शनिवार से इस हाईवे पर वाहनों के पहिये जाम हो गये हैं. इसकी वजह हाईवे पर लंबा जाम लगना है. यहां एक या दो नहीं बल्कि 40 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है. इसकी वजह से हजारों वाहन खासकर बड़े ट्रक इसमें फंसे हुए हैं. इसके चलते वाहनों से लेकर इसके चालक और परिचालकों को बुरा हाल है.

रोहतास जिले से औरंगाबाद तक पहुंचा जाम

नेशनल हाईवे 19 पर बीते चार दिनों से लगा जाम रोहतास जिले से लेकर औरंगाबाद तक पहुंच गया है. स्थिति ऐसी कि 24 घंटे में गाड़ियां मात्र चार से पांच किलोमीटर तक की दूरी ही तय कर पाई हैं. इस भीषण जाम में हजारों गाड़ियां फंसी हैं. चालक और परिचालक बुरी तरह से परेशान है.

न खाने को खाना और पीने को पानी

हाईवे 19 के जाम के झाम में फंसे वाहन चालक ने बताया कि वह पिछले 30 घंटे में सिर्फ 6 किलोमीटर ही रास्ता तय कर पाया है. इसके अलावा न तो अब खाने को कुछ और न ही पीने के लिए पानी है. घंटों तक सिर्फ ड्राइविंग सीट पर बैठने की वजह से हालत खराब हो गई है. सड़क पर ना तो एनएचआइ के कर्मी दिखते हैं और ना हीं स्थानीय प्रशासन. भूख प्यास की वजह से जान जा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला तक नहीं है.

व्यवसाय पर भी पड़ रहा बुरा प्रभाव

सड़क जाम की वजह से न सिर्फ चालक और परिचालक परेशान हैं. इसकी वजह से व्यापारी भी दुखी हैं. इसकी वजह से इस जाम की वजह उनके व्यवसाय पर भारी असर पड़ना है. कच्चे खाद्य पदार्थों से लेकर ट्रकों पर भरा माल जाम में फंसे होने की वजह से खराब होने की संभावना बनी हुई है. इससे लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है. इसके अलावा राहगीर से लेकर एंबुलेंस और आपातकालीन सेवा एवं टूरिस्ट वाहनों को भी इस भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है.

