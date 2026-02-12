Adult Diaper को लेकर दिल्ली HC का बड़ा आदेश, GST छूट की मांग पर केंद्र सरकार को 6 महीने में लेना होगा फैसला

Adult Diaper GST Exemption: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह Adult Diaper पर GST से छूट देने की मांग वाली याचिका पर विचार कर 6 महीने के भीतर फैसला ले.

Adult Diaper GST Exemption: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को वयस्कों के डायपर को जीएसटी से छूट देने संबंधी याचिका पर छह महीने के अंदर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति नितिन डब्ल्यू सांब्रे और न्यामूर्ति अजय दिगपाल की पीठ ने अडल्ट डायपर/क्लिनिकल डायपर पर लगाए गए पांच प्रतिशत माल एवं सेवा कर (GST) को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया है.

सैनिटरी पैड को छूट दी गई है, तो अडल्ट डायपर पर GST का कोई कारण नहीं

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि अडल्ट डायपर/क्लिनिकल डायपर कोई विलासिता की वस्तु नहीं है और इसका उपयोग अत्यधिक संवेदनशील आबादी करती है. उन्होंने कहा कि जब सैनिटरी पैड को छूट दी गई है, तो अडल्ट डायपर पर GST लगाने का कोई कारण नहीं है.

उन्होंने कहा, "सैनिटरी पैड और वयस्क डायपर के उपयोग में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है. अगर आपको इसकी आवश्यकता है, तो आप इसके बिना नहीं रह सकते. यह एक स्वच्छता उत्पाद है जिसकी आपको आवश्यकता है, इसके बिना आपका जीवन गरिमाहीन है."

याचिका दायर करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों ने तीन सितंबर, 2025 को अधिकारियों को एक प्रतिवेदन भेजा था, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. पीठ ने कहा, “संबंधित अधिकारी तीन सितंबर 2025 के याचिकाकर्ताओं के प्रतिवेदन और उसमें उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार करके फैसला लें. यह फैसला उचित समय के अंदर लिया जाए, और पीठ के अनुसार यह समय सीमा छह महीने होगी."

