₹40 हजार का टिकट... Indigo Crisis पर दिल्ली हाईकोर्ट गुस्से से हुआ लाल, पूछे चुभने वाले सवाल

इंडिगो क्राइसिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने हालात को 'खतरनाक' बताते हुए केंद्र की खिंचाई की. कोर्ट ने कह कि केंद्र ने हालात को बिगड़ने दिया और संकट शुरू होने के बाद ही इंडिगो के ख़िलाफ़ कार्रवाई की.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को तमाम जटिलताओं का सामना कर रहे इंडिगो को उन यात्रियों को मुआवज़ा देने का निर्देश दिया, जो हज़ारों फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से एयरपोर्ट पर फंसे थे. इसके अलावा कोर्ट ने हवाई किराए को 40,000 रुपये तक बढ़ने से रोकने में नाकाम रहने के लिए केंद्र की तीखी आलोचना की. चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय की अगुवाई वाली एक डिवीज़न बेंच ने स्थिति को 'खतरनाक' बताते हुए कहा कि यह सिर्फ़ यात्रियों को होने वाली परेशानी की बात नहीं है, बल्कि इसका बड़ा आर्थिक असर भी है.

हाई कोर्ट ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, DGCA और इंडिगो एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को जल्द से जल्द मुआवज़ा देने के लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे.' कोर्ट ने केंद्र की भी खिंचाई की कि उसने हालात को बिगड़ने दिया और संकट शुरू होने के बाद ही कोई कदम उठाया.

कोर्ट ने कहा, 'अगर कोई संकट था, तो दूसरी एयरलाइंस को फ़ायदा उठाने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? यह 35-40k तक कैसे जा सकता है? आपने स्थिति को बिगड़ने दिया.' कोर्ट ने आगे इस बात का भी जिक्र किया कि, 'ऐसी स्थिति सिर्फ़ यात्रियों को परेशानी देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर डालती है.'

इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने तर्क दिया कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, और एयरलाइन को पहले ही कारण बताओ नोटिस दिया जा चुका है.

जानें क्या है इंडिगो संकट ?

इंडिगो के बड़े ऑपरेशनल क्रैश के बीच, कुछ रूट्स पर हवाई किराए तीन गुने, चार गुने हो गए. उदाहरण के लिए, पिछले हफ़्ते दिल्ली-मुंबई की नॉन-स्टॉप फ़्लाइट के टिकट की कीमतें बढ़कर Rs 65,460 हो गईं.

मामले को केंद्र ने भी गंभीरता से लिया और घरेलू इकॉनमी-क्लास के किराए पर कैप लगा दिया. इसने इंडिगो को अपनी फ़्लाइट्स में 10% की कटौती करने का भी आदेश दिया, जिससे रोज़ाना 200 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं.

ध्यान रहे कि जब ASG ने केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में डिटेल में बताया, तो हाई कोर्ट इससे प्रभावित नहीं हुआ और उसने सीधे पूछा, 'आपने संकट शुरू होने के बाद ये कदम उठाए थे. सवाल यह नहीं है. आख़िर यह स्थिति क्यों पैदा हुई? और आप क्या कर रहे थे?'

हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट पर फंसे हुए यात्रियों के साथ एयरलाइन स्टाफ़ का ठीक से बर्ताव पक्का करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी.

इस तूफ़ान के केंद्र में 1 नवंबर से लागू हुए बदले हुए क्रू रेस्ट और ड्यूटी या फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम हैं. इंडिगो में यह संकट क्रू की कमी की वजह से हुआ क्योंकि एयरलाइन नए नियमों को लागू करने में नाकाम रही.

हालांकि, एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप का कहना है कि इंडिगो ने केंद्र पर FDTL नियम वापस लेने के लिए दबाव डालने के लिए यह गड़बड़ी बनावटी तौर पर की थी.

हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि, 'गाइडलाइंस को धीरे-धीरे लागू किया जाना था. उन्होंने ऐसा नहीं किया... अगर वे सही संख्या में पायलटों की भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं?'

हाई कोर्ट ने केंद्र को इस गड़बड़ी की जांच पर एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है. बताया जा रहा है कि कोर्ट इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी, 2026 को फिर से करेगा.