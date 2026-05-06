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दिल्ली में हीटवेव से बचाव के लिए बड़ा कदम, CM Rekha Gupta ने 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को दिखाई हरी झंडी 

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दिल्ली में हीटवेव से बचाव के लिए बड़ा कदम, CM Rekha Gupta ने 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को दिखाई हरी झंडी 

दिल्ली में बढ़ती भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए CM Rekha Gupta ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है, CM गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय से 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 06, 2026, 03:50 PM IST

दिल्ली में हीटवेव से बचाव के लिए बड़ा कदम, CM Rekha Gupta ने 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को दिखाई हरी झंडी 

CM Rekha Gupta - Delhi Mobile Heat Relief Units 

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CM Rekha Gupta -  Delhi Mobile Heat Relief Units: दिल्ली में बढ़ती भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए CM Rekha Gupta ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है, CM गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय से 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके जरिए लोगों को पानी, ORS और प्राथमिक उपचार जैसी जरूरी सुविधाएं सीधे सड़कों पर उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके अलावा हीटवेव से बचाव और जागरूकता के लिए हीट एक्शन प्लान बुकलेट भी जारी की गई है. यह पहल हीटवेव के असर को कम करने और लोगों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक अहम प्रयास है. 

13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को मिली हरी झंडी 

CM रेखा गुप्ता ने आज भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, इन मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के माध्यम से, ठंडा और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, ORS के पैकेट वितरित किए जाएंगे, प्राथमिक उपचार (First Aid) की सुविधा प्रदान की जाएगी और लोगों को लू और तेज धूप से बचाव हेतु कॉटन के गमछे और कैप उपलब्ध कराए जाएंगे. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों को सोने की खान में मिला 'शैतानी जीव', बिना आंखों और ऑक्सीजन के धरती की गहराई में कैसे है जिंदा?

हीट एक्शन प्लान बुकलेट भी जारी 

इसके साथ ही भीषण गर्मी, हीटवेव से बचाव और जागरूकता के लिए हीट एक्शन प्लान बुकलेट भी जारी की गई है. सरकार की अपील है कि इस भीषण गर्मी में अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिएं, अनावश्यक धूप में निकलने से बचें. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इन मोबाइल यूनिट्स के जरिए जरूरतमंदों तक तेजी से सहायता पहुंचाई जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति हीटवेव के प्रभाव से असुरक्षित न रहे और गर्मी से होने वाली बीमारियों और जोखिम को कम किया जा सके.

112 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मिलेगी मोबाइल यूनिट्स की सुविधा  

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि वे इस भीषण गर्मी में अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें और किसी भी आपात स्थिति में 112 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, इसके माध्यम से मोबाइल यूनिट्स की सुविधा प्राप्त की जा सकती है. सरकार की अपील है कि इस भीषण गर्मी में पर्याप्त पानी पीते रहें, अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचें. 

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