दिल्ली में SC-ST बस्तियों को CM रेखा गुप्ता का बड़ा तोहफा, 85 करोड़ की 146 परियोजनाओं की शुरुआत

Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बड़ी सौगात दी है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिमारपुर क्षेत्र के मलकागंज चौक स्थित SC/ST बस्ती में 85 करोड़ रुपये की लागत से 146 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है.

Delhi Development: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बड़ी सौगात दी है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को बताया कि दिल्ली सरकार जन कल्याण के लिए कई विकासात्मक कदम उठा रही है जो पिछले कई वर्षों से लंबित थे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिमारपुर क्षेत्र के मलकागंज चौक स्थित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्ती में 85 करोड़ रुपये की लागत से 146 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि, “इस क्षेत्र में रह रहे परिवार वर्षों से विकास कार्यों का इंतजार कर रहे थे. यह पहली बार है जब कोई ऐसी सरकार सत्ता में आई है जो उनके सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है.”

लंबे समय से लंबित पड़ी कई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने का काम

CM रेखा गुप्ता ने दावा किया कि उनकी सरकार ने दिल्ली में लंबे समय से लंबित पड़ी कई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने का काम किया है, चाहे वह सड़कों के किनारे नालों का निर्माण हो, फ्लाईओवर का निर्माण, दिव्यांगजन के लिए छात्रावास, विद्यार्थियों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो या अन्य विकास कार्य.

उन्होंने आगे कहा, ‘‘मतदाताओं के आशीर्वाद से 27 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार सत्ता में आई और इसी वजह से हम दिल्ली में विकास कार्य करा पा रहे हैं. अब हम आरोग्य मंदिर और अटल कैंटीन खोल रहे हैं.’’

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 100 करोड़

उन्होंने यह भी कहा कि अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा रहा है. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सिर्फ बड़ी-बड़ी इमारतों से नहीं बनती, बल्कि उन बस्तियों से बनती है जहां मेहनत करने वाले परिवार रहते हैं.

