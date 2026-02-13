FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली में SC-ST बस्तियों को CM रेखा गुप्ता का बड़ा तोहफा, 85 करोड़ की 146 परियोजनाओं की शुरुआत

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: गुमनाम चेहरों को मिलेगी नई पहचान, दुनिया की तस्वीर बदलने वाले होंगे सम्मानित

कौन हैं गयेश्वर चंद्र रॉय? जिन्होंने पहली बार बांग्लादेश में हिंदू सांसद बनकर रचा इतिहास

Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं

India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट

Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में

Homeभारत

भारत

Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बड़ी सौगात दी है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिमारपुर क्षेत्र के मलकागंज चौक स्थित SC/ST बस्ती में 85 करोड़ रुपये की लागत से 146 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है. 

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Feb 13, 2026, 04:48 PM IST

CM Rekha Gupta

Delhi Development: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बड़ी सौगात दी है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को बताया कि दिल्ली सरकार जन कल्याण के लिए कई विकासात्मक कदम उठा रही है जो पिछले कई वर्षों से लंबित थे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिमारपुर क्षेत्र के मलकागंज चौक स्थित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्ती में 85 करोड़ रुपये की लागत से 146 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है. 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि, “इस क्षेत्र में रह रहे परिवार वर्षों से विकास कार्यों का इंतजार कर रहे थे. यह पहली बार है जब कोई ऐसी सरकार सत्ता में आई है जो उनके सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है.”

लंबे समय से लंबित पड़ी कई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने का काम

CM रेखा गुप्ता ने दावा किया कि उनकी सरकार ने दिल्ली में लंबे समय से लंबित पड़ी कई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने का काम किया है, चाहे वह सड़कों के किनारे नालों का निर्माण हो, फ्लाईओवर का निर्माण, दिव्यांगजन के लिए छात्रावास, विद्यार्थियों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो या अन्य विकास कार्य.

यह भी पढ़ें: Adult Diaper को लेकर दिल्ली HC का बड़ा आदेश, GST छूट की मांग पर केंद्र सरकार को 6 महीने में लेना होगा फैसला

उन्होंने आगे कहा, ‘‘मतदाताओं के आशीर्वाद से 27 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार सत्ता में आई और इसी वजह से हम दिल्ली में विकास कार्य करा पा रहे हैं. अब हम आरोग्य मंदिर और अटल कैंटीन खोल रहे हैं.’’

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 100 करोड़

उन्होंने यह भी कहा कि अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा रहा है. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सिर्फ बड़ी-बड़ी इमारतों से नहीं बनती, बल्कि उन बस्तियों से बनती है जहां मेहनत करने वाले परिवार रहते हैं. 

यह भी पढ़ें: Adult Diaper को लेकर दिल्ली HC का बड़ा आदेश, GST छूट की मांग पर केंद्र सरकार को 6 महीने में लेना होगा फैसला

 

