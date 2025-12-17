FacebookTwitterYoutubeInstagram
गुजरात HC का वक्फ संपत्ति विवाद पर आदेश- कानूनी प्रोसेस से ऊपर कोई नहीं, वक्फ संपत्ति विवादों में कोर्ट शुल्क देना होगा | परमाणु ऊर्जा बिल को मिली लोकसभा की मंजूरी, विपक्ष ने किया वॉकआउट | कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड से जुड़ी खबर, दूसरा आरोपी एशदीप IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार, आरोपी मस्कट भागने की फिराक में था, हत्या में मदद करने मॉस्को से आया था एशदीप

भारत

Delhi को Pollution से कैसे मिले मुक्ति? China ने X पर चीख-चीखकर India को बताई ये Scheme 

मौजूदा वक्त में चीन और भारत दोनों ही एयर पॉल्यूशन की समस्या से जूझ रहे हैं. ऐसे में चीनी दूतावास ने बड़े दिल का परिचय देते हुए दिल्ली को मदद की पेशकश की है. चीन की तरफ से बताया गया है कि बीजिंग इस संकट से कैसे बाहर निकला, इसके लिए चीन ने स्टेप-बाय-स्टेप गाइड पोस्ट की है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 17, 2025, 05:44 PM IST

Delhi को Pollution से कैसे मिले मुक्ति? China ने X पर चीख-चीखकर India को बताई ये Scheme 
जानलेवा एयर क्वालिटी, घना और दमघोटू स्मॉग, और सांस की बीमारियों में बढ़ोतरी... जैसे ही राजधानी दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत होती है इन तामम चीजों पर चर्चा न केवल  शुरू होती है बल्कि ये मुद्दे सोशल मीडिया पर ट्र्रेंड करने लगते हैं. दूसरी ओर, चीन की राजधानी बीजिंग, जो कभी 'दुनिया की स्मॉग कैपिटल' के नाम से बदनाम थी, ने सिर्फ़ एक दशक में अपनी हवा की क्वालिटी में सुधार किया है.

हफ़्ते के ज़्यादातर दिनों में हवा की क्वालिटी गंभीर बनी रहने के कारण, चीनी दूतावास ने दिल्ली को मदद की पेशकश की है और बीजिंग ने प्रदूषण से कैसे निपटा, इस पर एक स्टेप-बाय-स्टेप गाइड पोस्ट किया है.

X पर एक लंबी पोस्ट में, बीजिंग की पहले और बाद की तस्वीरों के साथ, चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि चीन और भारत दोनों ही तेज़ी से शहरीकरण के बीच एयर पॉल्यूशन से होने वाली दिक्कतों को जानते हैं.

'चीन और भारत दोनों ही तेज़ी से शहरीकरण के बीच हवा प्रदूषण से होने वाली दिक्कतों को जानते हैं... साफ़ हवा रातों-रात नहीं मिलती - लेकिन यह मुमकिन है' जिंग ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने और इंडस्ट्रियल रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कई कदमों के साथ ट्वीट किया.

उनकी पोस्ट में 15 दिसंबर को दोनों शहरों में हवा की क्वालिटी रीडिंग के स्क्रीनशॉट शामिल थे, जिसमें दिल्ली में AQI 447 दिखाया गया था, जबकि बीजिंग में हवा काफ़ी साफ़ थी (AQI 67).

वाहनों से होने वाले प्रदूषण का कैसे करें सामना 

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के बीजिंग के तरीके के बारे में बताते हुए जिंग ने कहा कि चीन ने पुराने, ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को धीरे-धीरे हटाते हुए यूरो 6 मानकों के बराबर बहुत सख्त उत्सर्जन मानक अपनाए हैं.

भारत ने पहले ही 1 अप्रैल, 2020 के बाद बनने वाले सभी वाहनों के लिए BS-VI उत्सर्जन मानकों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है. हालांकि, इसे लागू करना अभी भी एक समस्या है. इस साल दिवाली से दिल्ली ज़हरीली हवा से जूझ रही है, लेकिन सरकार ने इस हफ़्ते ही गैर-BS VI वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई है.

चीनी दूतावास की प्रवक्ता ने मेट्रो और बस नेटवर्क में बड़े निवेश के साथ-साथ लाइसेंस-प्लेट लॉटरी, ऑड-ईवन और हफ़्ते के दिनों में ड्राइविंग पर प्रतिबंध जैसे उपायों का भी सुझाव दिया. यू जिंग ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेज़ी से अपनाने की भी बात कही.

हालांकि दिल्ली ने ऑड-ईवन पॉलिसी के साथ प्रयोग किया है, जिसमें ऑड नंबर वाली प्लेट वाली कारों को ऑड तारीखों पर और इसके उलट चलाया जाता है, लेकिन इससे प्रदूषण का लेवल काफी कम नहीं हुआ है.

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये कोशिशें बीजिंग-तियानजिन-हेबेई क्षेत्र में पड़ोसी इलाकों से प्रदूषण फैलने से रोकने के लिए कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज़ की वजह से संभव हुईं.

ध्यान रहे कि दिल्ली में बार-बार होने वाले प्रदूषण संकट के पीछे एक बड़ा कारण पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने में बढ़ोतरी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कोऑर्डिनेटेड कोशिशों का निर्देश दिया है, लेकिन राज्यों की लापरवाही और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप ने ऐसी कोशिशों को नाकाम कर दिया है.

औद्योगिक क्षेत्र में करने होंगे बड़े बदलाव 

दूसरा चरण औद्योगिक पुनर्गठन पर केंद्रित है. चीनी दूतावास ने बताया कि 3,000 से ज़्यादा भारी उद्योगों को बंद कर दिया गया या दूसरी जगह ले जाया गया. दूतावास ने ट्वीट किया, 'चीन की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक, शौगांग को दूसरी जगह ले जाने से ही हवा में सांस लेने लायक कणों में 20% की कमी आई.'

दूतावास ने सुझाव दिया कि खाली पड़ी फैक्ट्रियों को पार्क, कमर्शियल ज़ोन, कल्चरल और टेक हब में बदला जाए. उसने कहा, 'उदाहरण के लिए, पूर्व शौगांग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को 2022 के विंटर ओलंपिक्स के लिए एक प्रमुख जगह में बदल दिया गया.'

राजधानी पर दबाव कम करने के लिए, बीजिंग ने थोक बाज़ारों, लॉजिस्टिक्स हब और कुछ एजुकेशनल और मेडिकल संस्थानों को पास के शहरों में भेज दिया.

दूतावास ने बताया कि जबकि सामान्य मैन्युफैक्चरिंग को हेबेई प्रांत में शिफ्ट कर दिया गया, बीजिंग ने हाई-वैल्यू रिसर्च, डेवलपमेंट और सर्विस सेक्टर को अपने पास रखा.

हालांकि चीनी दूतावास द्वारा बताए गए कदम स्वागत योग्य हैं, लेकिन समस्या यह है कि दिल्ली ने इनमें से कुछ को पहले भी सुना और लागू किया है, लेकिन सफलता बहुत कम मिली है.

बीजिंग, जिसे लगभग दो दशक पहले दुनिया की स्मॉग राजधानी का ताज पहनाया गया था, ने 2013 में पांच साल की राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू करके एक बड़ा बदलाव किया. इसमें चीनी राजधानी ने कोयले से चलने वाले बॉयलर बंद किए, सार्वजनिक परिवहन और नई ऊर्जा वाहनों को बढ़ावा दिया, और ग्रीन एनर्जी की ओर बदलाव को तेज़ किया.

पिछले कुछ सालों में, दिल्ली की लगातार सरकारों ने पानी छिड़कने, एंटी-स्मॉग गन और ऑड-ईवन जैसे उपाय लागू किए हैं, लेकिन प्रदूषण खतरनाक रूप से ज़्यादा बना हुआ है. हालांकि, विशेषज्ञों ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के कुछ स्रोत बीजिंग जैसे ही हैं, लेकिन'बीजिंग मॉडल' को स्थानीय हकीकत के हिसाब से बदले बिना लागू करना मुश्किल होगा.

