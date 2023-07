Delhi Flood: फिर से बढ़ रहा है यमुना का पानी, जानिए दिल्ली सरकार ने दी है क्या चेतावनी

डीएनए हिंदी: Flood In Delhi- दिल्ली में भले ही बाढ़ का असर कुछ कम हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. दिल्ली सरकार ने लोगों को राहत शिविरों में ही रहने की सलाह दी है, क्योंकि यमुना नदी का जल स्तर दोबारा बढ़ने का खतरा दिख रहा है. मंगलवार सुबह भी यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर ही चल रहा है. दिल्ली सरकार ने अभी बाढ़ वाले इलाकों में घरों और दुकानों से दूर रहने की सलाह इस कारण जारी की है, क्योंकि सोमवार शाम को राहत शिविरों से बहुत सारे लोग अपने घरों और दुकानों की तरफ लौटने लगे थे. दिल्ली सरकार ने कहा है कि यमुना नदी का जल स्तर फिर से बढ़ सकता है, इसलिए अभी राहत शिविरों में रह रहे लोग वहीं पर टिके रहें.

205 मीटर से ऊपर है यमुना का जल स्तर

यमुना नदी का जल स्तर मंगलवार सुबह भी दिल्ली में लोहे वाले पुल (पुराने रेलवे पुल) के पास 205.75 मीटर पर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है. सोमवार रात 10 बजे यमुना पर जल स्तर एक बार फिर 206 मीटर से ऊपर पहुंच गया था. ANI की तरफ से जारी लेटेस्ट वीडियो में यमुना नदी का पानी अब भी लोहे के पुल के सभी पिलर को लगभग डुबोता हुआ महसूस हो रहा है. इसी कारण दिल्ली सरकार को लोगों से राहत शिविरों में ही बने रहने का आग्रह करना पड़ा है.

#WATCH | Water level of the Yamuna River at Old Railway Bridge (ORB) was recorded to be 205.75 meters at 12 am; still above the danger mark.