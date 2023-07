Delhi Floods: दिल्ली में कौन से रास्ते हैं बंद, कहां से मिल रही एंट्री, जानिए सबकुछ

Delhi Traffic Updates: बाढ़ के कारण बहुत सारे इलाकों में पानी भर जाने के चलते उन पर आवाजाही बंद करन ी पड़ी है. आउटर रिंग रोड आधे से ज्यादा जगह बंद है.

डीएनए हिंदी: Delhi Flood News- दिल्ली में यमुना नदी की बाढ़ के कारण बहुत सारी सड़कें डूब गई हैं. बाढ़ का पानी राजधानी की सड़कों पर आगे बढ़ता ही जा रहा है. ITO के आसपास के तमाम इलाकों में 1 फुट से ज्यादा पानी भर गया है. इसके चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को लगातार रास्ते बंद करने पड़ रहे हैं ताकि बाढ़ के पानी में आम जनता नहीं फंस जाए. बंद किए जा रहे रास्तों पर लागू ट्रैफिक डायवर्जन की जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस लगातार अपने ट्विटर हैंडल से एडवाइजरी भी जारी कर रही है. उधर, बाढ़ के कारण दिल्ली में यमुना पार के इलाकों से एंट्री के बहुत सारे रास्ते भी बंद हो गए हैं. आइए जानते हैं कि राजधानी के कौन से रास्ते बंद हैं और किन रास्तों से दिल्ली के बीच में एंट्री की जा सकती है.

दिल्ली के तीन बड़े इलाके पानी में डूबे,वीडियो हैरान कर देगा s

पढ़ें- Delhi Floods: घर से निकलने से पहले याद रखें ये चार बात, नहीं होना पड़ेगा बाढ़ से परेशान

मध्य दिल्ली में एंट्री के ये पॉइंट हैं बंद, यहां से करें प्रवेश

यमुना पार से मध्य दिल्ली में एंट्री के लिए सिग्नेचर ब्रिज, वजीराबाद ब्रिज, कश्मीरी गेट ब्रिज, गीता कॉलोनी ब्रिज, लोहे का पुल, विकास मार्ग ब्रिज बंद हो गए हैं. अभी दिल्ली के अंदर यमुना पार के इलाकों से आने के लिए एनएच-9 (कॉमनवेल्थ खेल गांव), डीएनडी ब्रिज, कालिंदी कुंज ब्रिज से एंट्री की जा सकती है. हालांकि NH-9 पर भी सीधे सराय काले खां उतरकर निजामुद्दीन से होते हुए दिल्ली में एंट्री मिल रही है.

Traffic Alert

The road from Geeta Colony to Shanti Van and vice versa has been closed due to water logging. General public is requested to avoid this stretch and plan journey accordingly. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 14, 2023

दिल्ली के अंदर ये रास्ते बंद हैं-

सिग्नेचर ब्रिज से सराय काले खां तक आउटर रिंग रोड पर लगभग सभी जगह पानी भर गया है. इसके चलते सिग्नेचर ब्रिज और ISBT सराय काले खां के बीच रिंग रोड पर ट्रैफिक पूरी तरह बंद कर दिया गया है.

विकास मार्ग से ITO की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से प्रभाव हुआ है. इस रास्ते के बजाय अक्षरधाम की तरफ पहुंचकर वहां से NH-9 के जरिये निजामुद्दीन पहुंचकर ITO की तरफ जा सकते हैं.

Traffic Alert

Traffic movement is affected on Vikas Marg towards ITO due to overflow of flood water.

Commuters are advised to avoid this stretch and take route of NH 24 via Akshardham -Nizamuddin-ITO. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 14, 2023

NH-48 पर शिवमूर्ति के करीब सर्विस लेन पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है. हालांकि यहां ट्रैफिक बंद होने का कारण पैदल चलने वाले लोगों की अचानक बढ़ी हुई संख्या है.

NH-48 पर धौला कुआं से महीपालपुर तक का ट्रैफिक प्रभावित हुआ है. कांवड़ियाओं की बढ़ी संख्या के कारण यह प्रभाव पड़ा है. इसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने इस तरफ जाने के लिए वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने को कहा है.

Traffic Advisory



Due to construction work of Dwarka Expressway by @NHAI_Official, carriageways of NH-48 (Delhi-Jaipur Highway) between Rangpuri & Rajokari are closed for a period of 90 days.



Please follow the advisory for alternate routes.#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/Qezb6HY4H1 — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) March 14, 2023

भैरों रोड पर रेलवे अंडर ब्रिज के करीब बाढ़ का पानी भर गया है. इसके चलते यहां यातायात बंद कर दिया गया है. ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों से जाने के लिए कहा गया है.

C-Hexagon इंडिया गेट पर शेरशाह रोड कट के करीब सड़क रिपेयरिंग का काम चल रहा है. इसके चलते ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है. पुलिस ने इस रास्ते से भी नहीं जाने की सलाह दी है.

IP Road कैरिजवे में यातायात बंद कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक IP फ्लाइओवर से W पॉइंट के करीब बारिश के कारण सीवर ओवरफ्लो होने से पानी भर गया है.

Traffic Alert

Traffic movement is restricted on IP Road both carriage ways from under IP flyover to W point and vice versa due to overflow of sewer water near IP flyover.

Commuters are advised to take alternate route and to avoid the stretch. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 14, 2023

इन जगहों पर भी है डायवर्जन

दिल्ली के अंदर सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर से हैवी व्हीकल्स की एंट्री बंद है. इसके अलावा GTK रोड से ISBT काश्मीरी गेट की तरफ जाने वाले ट्रैफिक पर पाबंदी लगा दी गई है. आउटर रिंग रोड पर रोहिणी से ISBT की तरफ जाने वाले वाहन GTK रोड तक ही जा रहे हैं. GTK रोड से आजादपुर मुकरबा फ्लाइओवर के नीचे रोहिणी की तरफ ट्रैफिक डायवर्ट है. सिंघु बॉर्डर पर KGMP एक्सप्रेसवे की तरफ ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया है. मुकरबा चौक पर पीरागढ़ी चौक व नरेला की तरफ ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. भलस्वा में पीरागढ़ी और नरेला की तरफ ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. यदि आप अपने व्हीकल से इन इलाकों की तरफ निकल रहे हैं तो यह ट्रैफिक डायवर्जन आपके काम आ सकता है.

Traffic Alert

Traffic is affected on Najafgarh road in the carriageway from Tilak Nagar towards Moti Nagar due to breakdown of a truck at Raja Garden Chowk. Kindly avoid the stretch. pic.twitter.com/qx0Wd33E5X — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 14, 2023

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.