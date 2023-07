Rain Alert: दिल्ली-NCR में तेज बारिश से कई जगह भरा पानी, लगा जाम, जयपुर में 5 घंटे से लगातार बारिश

डीएनए हिंदी: Delhi Rain- दिल्ली में शनिवार सुबह भी झमाझम बारिश हुई है. इससे पहले शुक्रवार को भी पानी बरसा था. इसके चलते राजधानी के कई इलाकों में फिर से जलभराव हो गया है. यमुना की बाढ़ के दौरान डूबे रहे राजघाट के इलाके में सड़क पर फिर से पानी भरा दिख रहा है. उधर, राजस्थान में शनिवार सुबह करीब 4 बजे से जयपुर समेत कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. राजस्थान में ओवरफ्लो होने लगे कई बांधों के फ्लड गेट खोलने पड़े हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में बेहद तेज बारिश हुई है.

दिल्ली में जलभराव से ट्रैफिक जाम

दिल्ली-नोएडा में शनिवार सुबह झमाझम बारिश हुई है. इसके चलते जगह-जगह भर गए पानी के कारण ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहे हैं. राजघाट और आउटर रिंग रोड पर कुछ जगह फिर से 2 फुट तक पानी भर गया है. यमुना के ताजा जल स्तर का डाटा अभी नहीं आया है, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश जारी है और इसका असर यमुना के जल स्तर पर पड़ना तय है. हालांकि दिल्ली-NCR के लोगों के लिए राहत भरी खबर यह है कि बारिश के कारण तापमान पर असर पड़ा है. शनिवार सुबह तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है.

29 जुलाई को पहले से ही थी भारी बारिश की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई प्रदेशों में शनिवार यानी 29 जुलाई को ज्यादा बारिश होने के चेतावनी जारी कर रखी थी, मौसम विभाग ने दिल्ली के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के लिए भी ज्यादा से ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी कर रखा था. शुक्रवार को भी दिल्ली में खूब बारिश हुई थी. इसके चलते सिविल लाइंस, लक्ष्मीनगर, लाजपत नगर, जसोला और ओखला आदि इलाकों में जलभराव होने से जाम लग गया था.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है कई रास्तों की एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों को रोहतक रोड की तरफ नहीं जाने की सलाह दी है. ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में बताया गया है कि बारिश के कारण राजधानी पार्क से मुंडका जाने वाले कैरिजवे में पानी भर गया है. इस कैरिजवे से आने-जाने में ट्रैफिक को परेशानी हो रही है. इसके अलावा आजाद मार्केट अंडरपास में पानी भरा होने के कारण रानी झांसी रोड के बर्फखाना चौक पर भी ट्रैफिक जाम की स्थिति होने की एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस ने कल रात जारी की थी, जहां शनिवार सुबह भी वही स्थिति बनी हुई है.

Traffic Alert

Traffic is affected on Rohtak Road in both the carriageways from Rajdhani Park towards Mundka and vice-versa due to waterlogging.

Commuters are advised to plan their journey accordingly. pic.twitter.com/NjHBnEWJGA