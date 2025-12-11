Delhi EV Policy 2.0 का ड्राफ्ट हुआ तैयार, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की कुछ ऐसी है प्लानिंग ...

दिल्ली ने अपनी EV पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने, बैटरी रीसाइक्लिंग सिस्टम बनाने और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मज़बूत करने के लिए नई EV वैन लाने पर ज़ोर दिया गया है.

दिल्ली सरकार ने अपनी नई EV पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसका मकसद शहर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ तेज़ी से बदलाव लाना है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को आखिरी चर्चा के लिए ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स (GoM) की मीटिंग बुलाई. बताया ज रहा ही कि मीटिंग के बाद, ड्राफ्ट को और बेहतर बनाने के लिए स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक लेने के लिए पब्लिकली जारी किया जाएगा.

बताया जा रहा है कि, नई EV पॉलिसी 2.0 में तीन खास एरिया को प्राथमिकता दी गई है. तो आइये जानें कौन से हैं वो तीन खास एरिया.

बैटरी रीसाइक्लिंग सिस्टम

इस्तेमाल की हुई लिथियम-आयन बैटरी को डिस्पोज़ करना एक बड़ी चुनौती है. पहली बार, दिल्ली एक स्ट्रक्चर्ड बैटरी रीसाइक्लिंग चेन शुरू करने की योजना बना रही है जिसमें ऑर्गनाइज़्ड कलेक्शन, रीसाइक्लिंग प्रोसेस और सुरक्षित डिस्पोज़ल मैकेनिज़्म शामिल होंगे. इस सिस्टम का मकसद बढ़ते बैटरी वेस्ट से पर्यावरण के लिए ज़िम्मेदार तरीके से निपटना है.

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार रहेगा प्राथमिकता

सरकार दिल्ली के EV चार्जिंग नेटवर्क को काफ़ी बढ़ाने की योजना बना रही है और गाड़ी मालिकों को इसे अपनाने के लिए बढ़ावा देने के लिए आकर्षक इंसेंटिव दे रही है.

50% तक सब्सिडी का प्रस्ताव

माना जा रहा है कि सरकार EV कन्वर्ज़न को तेज़ करने के लिए 50% तक सब्सिडी देने का इरादा रखती है. गाड़ी की मार्केट वैल्यू के आधार पर एक बड़ा डिस्काउंट इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तेज़ी से बदलाव करने में मदद करेगा. हालांकि, सब्सिडी स्ट्रक्चर को आखिरी मंज़ूरी कैबिनेट से मिलेगी.

यह सब्सिडी ICE गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदलने के साथ-साथ अगर कोई नई EV खरीदना चाहता है तो ड्यूटी पर भी प्रपोज़ की गई है.

अधिकारियों ने कहा कि हालांकि एक EV फंड प्रपोज़ किया गया है, लेकिन इस बार सब्सिडी पर मुख्य फ़ोकस नहीं होगा. डेटा से पता चलता है कि ज़्यादातर प्राइवेट और कमर्शियल EV खरीदार अब इलेक्ट्रिक गाड़ी चुनते समय सब्सिडी पर डिपेंडेंट नहीं हैं. सब्सिडी पॉलिसी का हिस्सा बनी रहेगी लेकिन खरीदार अब पहले की तरह उन पर डिपेंड नहीं हैं.

चार्जिंग नेटवर्क के टारगेट

सरकार का लक्ष्य 2030 तक 5,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाना है, जिसमें हर स्टेशन पर 4-5 चार्जिंग पॉइंट होंगे. जो मार्केट कॉम्प्लेक्स, मल्टी-लेवल पार्किंग ज़ोन, रेजिडेंशियल सोसाइटी और RWA,सरकारी बिल्डिंग और ऑफिस और मुख्य सड़कों के किनारे लगाए जाएंगे.

दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि EV को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए आसान और तेज़ चार्जिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है.

कब से होगा लागू

अधिकारियों के मुताबिक EV पॉलिसी 2.0 नए साल की शुरुआत से लागू होने की उम्मीद है, क्योंकि मौजूदा EV पॉलिसी 31 दिसंबर को खत्म हो रही है.पहली पॉलिसी, जो अगस्त 2020 में तीन साल के लिए शुरू की गई थी, उसे कई बार बढ़ाया गया, लेकिन EV की बिक्री में उम्मीद के मुताबिक बढ़ोतरी नहीं हो पाई.

इन कमियों को दूर करने के लिए, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसने अब फाइनल रिव्यू के लिए ड्राफ्ट जमा कर दिया है. नई EV वैन और एक मजबूत चार्जिंग नेटवर्क की शुरुआत से दिल्ली में रोज़ाना आने-जाने में काफी सुधार होने और एक साफ-सुथरे, हरे-भरे शहरी माहौल में योगदान मिलने की उम्मीद है.