3 हफ्ते की मोहलत... दिल्ली में बढ़ेगा बिजली का बिल! उपभोक्ता से वसूले जाएंगे बकाया 38,000 करोड़ रुपये

Delhi Electricity Bill Hike: दिल्ली में बिजली टैरिफ के साथ उपभोक्‍ताओं का बिजली बिल बढ़ने वाला है. यह खबर दिल्ली में रहने वाले करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के घर के बजट को बिगाड़ सकती है...

Delhi Electricity Bill Hike: दिल्ली में बिजली टैरिफ के साथ उपभोक्‍ताओं का बिजली बिल बढ़ने वाला है. यह खबर दिल्ली में रहने वाले करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के घर के बजट को बिगाड़ सकती है. दरअसल, इलेक्ट्रिसिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल (APTEL) ने DERC यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की वो याचिका खारिज कर दी है, जिसमें बिजली डिस्‍ट्रीब्‍यूशन कंपनियों से जुड़े करीब 38,552 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने के लिए मोहलत मांगी गई थी. कार्यवाहक अध्यक्ष सीमा गुप्ता और न्यायिक सदस्य वीरेंद्र भाट की खंडपीठ ने सोमवार को DERC की इस अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया. APTEL ने कड़ा आदेश देते हुए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) की तीखी आलोचना भी की है.

3 बिजली कंपनियों पर 38,552 करोड़ रुपये का बकाया!

दरअसल, दिल्ली की तीन बिजली कंपनियों पर करीब 38,552 करोड़ रुपये का पुराना बकाया (रेगुलेटरी एसेट) है, जिसकी वसूली के लिए कमीशन ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी. ट्रिब्यूनल ने इसे नामंजूर कर दिया और तीनों डिस्कॉम का विस्तृत CAG ऑडिट कराने की मांग को भी ठुकरा दिया. इसमें कोर्ट ने सभी राज्य रेगुलेटरों को आदेश दिया था कि वे अप्रैल 2024 से बकाए का निपटारा शुरू करें और इसे अप्रैल 2028 तक इसे पूरा कर लें.

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इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इस रेगुलेटरी एसेट की वसूली के लिए रेगुलेटर बिजली की दरें बढ़ाने जैसा विकल्प भी चुन सकते हैं. पिछले कुछ सालों में DERC की नीतियों के कारण यहां बिजली की दरें कम रखी गई थीं. इसी वजह से डिस्कॉम्स बिजली खरीदने और उसे सप्लाई करने की वास्तविक लागत उपभोक्ताओं से वसूल नहीं पाईं, जिससे बिना चुकाया गया बकाया (रेगुलेटरी एसेट) बढ़ता गया और यह अब 38,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है. इसी बकाया राशि की वसूली की जानी है. इसका असर उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा.

बढ़ेगा उपभोक्ताओं पर बोझ और बिल

APTEL के मुताबिक, कमीशन के पास वसूली शुरू करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं थी, फिर भी समय मांगा जा रहा था. ट्रिब्यूनल का कहना है कि कमीशन किसी न किसी बहाने से वसूली में देरी कर रहा है, इसकी वजह से ब्याज और बकाया बढ़ता जा रहा है, जिसका बोझ उपभोक्ताओं पर आएगा. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया है कि वसूली 3 हफ्तों के भीतर शुरू की जाए. पिछले दो दशकों में जमा हुआ 38,552 करोड़ का बकाया अब टैरिफ के ज़रिए वसूला जाएगा.

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