Earthquake In Delhi-NCR: सुबह-सुबह 4.4 मैग्नीट्यूड भूकंप के झटके से हिला दिल्ली-NCR, हरियाणा में था केंद्र

Delhi Earthquake: दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह अचानक भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप के आते ही बिल्डिंगों के हिलने से लोगों में हड़कंप मच गया. भूकंप सुबह करीब 9.04 मिनट पर आया है, जिसे रिक्टर स्केल पर 4.4 मैग्नीट्यूड का दर्ज किया गया है. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, भूकंप का एपिसेंटर दिल्ली के करीब हरियाणा के झज्जर जिले में सतह से करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर रहा है. भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग बिल्डिंगों से बाहर निकलकर भागते दिखाई दिए. दिल्ली मेट्रो ने भी अपनी ट्रेनों को कुछ मिनट के लिए बीच में ही रोक दिया. हालांकि बाद में सबकुछ सामान्य हो गया है.

ऑफिस पहुंचकर सांस भी नहीं ली थी, आ गया भूकंप

दिल्ली-NCR में बुधवार शाम से जोरदार बारिश हो रही है. इसके चलते जगह-जगह जलभराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है. भारी बारिश के बीच ही सुबह 9.04 मिनट पर अचानक धरती कांपने लगी. अधिकतर ऑफिसों में सुबह 9 बजे से कामकाज शुरू होता है. ऐसे में लोगों ने पूरे NCR में सड़कों पर भरे पानी से जूझते हुए ऑफिस पहुंचकर चैन की सांस भी नहीं ली थी कि तभी भूकंप के कारण धरती का डोलना शुरू हो गया. इससे लोगों में हड़कंप मच गया और वे बिल्डिंगों से बाहर निकलते दिखाई दिए.

ऊंची बिल्डिंगों में दिखा ज्यादा असर

रिक्टर स्केल पर 4.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप होने के चलते सतह के करीब मौजूद लोगों को इसका ज्यादा अहसास नहीं हुआ, लेकिन ऊंची बिल्डिंगों में ऊपरी मंजिलों पर मौजूद लोगों ने भूकंप के कंपन को ज्यादा महसूस किया है. भूकंप की निगरानी करने वाले भारत सरकार के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (National Center for Seismology) में भी इन झटकों को रिकॉर्ड किया गया है. NCS के मुताबिक, भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले में था, जो जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था. सतह से ज्यादा गहरा होने के चलते भी भूकंप के झटकों का ज्यादा अहसास नहीं हुआ है.

EQ of M: 4.4, On: 10/07/2025 09:04:50 IST, Lat: 28.63 N, Long: 76.68 E, Depth: 10 Km, Location: Jhajjar, Haryana.

For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjcVGs @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/uDNjvD8rWT