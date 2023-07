Delhi Crime: महिला पायलट और उसके पति को भीड़ ने धुना, सामने आया मारपीट का Video

डीएनए हिंदी: Delhi News- दिल्ली के द्वारका इलाके में एक महिला पायलट और उसके पति की भीड़ ने घर से निकालकर जमकर धुनाई की है. महिला का पति भी एक एयरलाइंस में ही कर्मचारी है. भीड़ ने दोनों पर 10 साल की नाबालिग बच्ची से नौकरानी के तौर पर काम कराने और उसे टॉर्चर करने का आरोप लगाया है. दोनों पर भीड़ के हमले और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दोनों को भीड़ के पीटने के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

बच्ची के शरीर पर निशान देखकर भड़की थी भीड़

द्वारका में रहने वाले कौशिक बागची (36 वर्ष) और पूर्णिमा बागची (33 वर्ष) ने करीब 2 महीने पहले 10 साल की एक बच्ची को नौकरानी के तौर पर रखा था. दोनों पर आरोप है कि वे बच्ची के साथ लगातार दुर्व्यवहार कर रहे थे और मारपीट कर रहे थे. बच्ची के एक रिश्तेदार ने उसके शरीर पर निशान देखकर दिल्ली पुलिस से शिकायत की. बुधवार सुबह बहुत सारे लोग बागची परिवार के घर पहुंच गए. वहां उन्होंने बच्ची के शरीर पर निशान देखकर हंगामा कर दिया. उस समय पूर्णिमा बागची पायलट की ड्रेस में ही थी. भीड़ ने कौशिक और पूर्णिमा को घर के बाहर खींच लिया. इसके बाद कई महिलाओं ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. दोनों के बाल भी नोंचे गए. तब तक दिल्ली पुलिस की टीम भी वहां पहुंच गई और दोनों को हिरासत में ले लिया.

A woman pilot of Indigo Airlines & her husband employed a 10 year old girl as a domestic help. They beat her up, tortured her & burned her by Iron Press.

बाल श्रम कानून के तहत मुकदमा दर्ज

दिल्ली पुलिस के DCP (द्वारका) एम. हर्ष वर्धन के मुताबिक, पुलिस को बुधवार को नाबालिग नौकरानी से मारपीट करने की जानकारी मिली थी. स्थानीय पुलिस जब मौके पर पहुंची तो 10 साल की नाबालिग बच्ची को काम करते हुए पाया. वर्धन ने कहा, बच्ची के साथ दंपती ने मारपीट की थी. आज जब उसका एक रिश्तेदार मौके पर पहुंचा तो उसने उसकी बांहों पर पिटाई के निशान देखकर पुलिस को जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि कौशिक बागची और पूर्णिमा बागची के खिलाफ IPC की कई धाराओं के अलावा बाल श्रम कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

#WATCH | A woman pilot and her husband, also an airline staff, were thrashed by a mob in Delhi's Dwarka for allegedly employing a 10-year-old girl as a domestic help and torturing her.



