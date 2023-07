Delhi Crime: दिल्ली में बीजेपी नेता की हत्या, ऑफिस में घुसकर गोलियों से भूना

डीएनए हिंदी: Delhi News- दिल्ली में शुक्रवार का दिन जघन्य अपराधों के नाम रहा. देश की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल में गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई, वहीं उसके थोड़ी देर बाद द्वारका इलाके में भाजपा के पूर्व पार्षद प्रत्याशी सुरेंद्र मटियाला को उनके ऑफिस में ही घुसकर गोलियों से भून दिया गया है. मटियाला को कई गोलियां मारी गईं, जिससे उनकी मौत हो गई है. पुलिस हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

लोगों से कर रहे थे मुलाकात, इसी दौरान मारी गोलियां

सुरेंद्र मटियाला का ऑफिस द्वारका के बिंदापुर थाना एरिया के मटियाला गांव में है. 60 साल के सुरेंद्र भाजपा के टिकट पर पूर्व पार्षद रह चुके थे, जबकि फिलहाल वे नजफगढ़ जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी थे. इसके चलते उनके पास हर समय आने-जाने वालों की भीड़ लगी रहती थी. शुक्रवार शाम को वे अपने ऑफिस में बैठकर आने-जाने वालों से मिल रहे थे. इसी दौरान हमलावर आए और उन्हें एक के बाद एक कई गोलियां मारीं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई.

Delhi | A 60-year-old man, Surendra Matiala, shot dead in Matiala area in Dwarka. He was sitting in his office at the time of the incident. He was an ex-councillor. Multiple teams have been formed to nab the accused: DCP Dwarka M Harsha Vardhan