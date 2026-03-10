‘Women in Medical Profession’ कार्यक्रम में शामिल हुईं CM रेखा गुप्ता, कहा- 'महिलाओं का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता'

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आयोजित ‘Women in Medical Profession’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुईं, कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने अपने विचार साझा किए..

Women in Medical Profession - Delhi CM Rekha Gupta: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आयोजित ‘Women in Medical Profession’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुईं, कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा सर गंगाराम अस्पताल सेवा, समर्पण और उत्कृष्ट चिकित्सा परंपरा का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है. दशकों से यह संस्थान लाखों लोगों के उपचार और भरोसे का आधार बना हुआ है. उन्होंने कहा दिल्ली सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है, चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी समाज के लिए प्रेरणादायक है.

CM रेखा गुप्ता ने X पर किया पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट कर CM रेखा गुप्ता ने लिखा - 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सर गंगाराम अस्पताल द्वारा आयोजित “Women in Medical Profession” कार्यक्रम में शामिल होकर अपने विचार साझा किए. सर गंगाराम अस्पताल सेवा, समर्पण और उत्कृष्ट चिकित्सा परंपरा का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है. दशकों से यह संस्थान लाखों लोगों के उपचार और भरोसे का आधार बना हुआ है. चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने में भी इस संस्थान की भूमिका सराहनीय रही है.

डॉक्टर, नर्स, शोधकर्ता और स्वास्थ्यकर्मी के रूप में अनेक महिलाएं यहां अपनी प्रतिभा और सेवा भावना से समाज को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं. दिल्ली सरकार भी महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है. सर गंगाराम अस्पताल जैसी संस्थाएं और यहां की महिला चिकित्सा पेशेवरों की प्रतिबद्धता इस दिशा में समाज को नई शक्ति देती है और एक स्वस्थ, जागरूक तथा सशक्त भविष्य की राह मजबूत करती है.'

