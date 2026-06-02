बुराड़ी में CM रेखा गुप्ता का औचक निरीक्षण, परिवहन विभाग के केंद्रों का लिया जायजा, दिए सख्त निर्देश

CM रेखा गुप्ता ने आज बुराड़ी में DTO कार्यालय, व्हीकल इंस्पेक्शन यूनिट, व्हीकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) का औचक निरीक्षण किया, उन्होंने परिवहन विभाग के विभिन्न केंद्रों के दौरे पर अधिकारियों से सेवाओं की गुणवत्ता और आम लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली

CM Rekha Gupta, Burari Inspection: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने आज बुराड़ी में DTO कार्यालय, व्हीकल इंस्पेक्शन यूनिट, व्हीकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) का औचक निरीक्षण किया, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना का कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए. साथ ही उन्होंने बुराड़ी स्थित परिवहन विभाग के विभिन्न केंद्रों के दौरे पर अधिकारियों से सेवाओं की गुणवत्ता और आम लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की. नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश भी दिए हैं.

CM रेखा गुप्ता ने 'X' पर पोस्ट कर दी जानकारी

CM रेखा गुप्ता ने 'X' पर पोस्ट कर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा- " आज बुराड़ी में DTO, Vehicle Inspection Unit, Vehicle Training Institute और Automated Testing Station (ATS) का औचक निरीक्षण किया, नागरिक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए. ATS के निर्माण कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा होना चाहिए.

आज बुराड़ी में DTO, Vehicle Inspection Unit, Vehicle Training Institute और Automated Testing Station (ATS) का औचक निरीक्षण किया।



नागरिक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। ATS के निर्माण कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्य… pic.twitter.com/TIKk3wf1Tq — Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 2, 2026

दिल्लीवासी सरकारी दफ्तरों में सुविधा के लिए आते हैं. हमारी सरकार का संकल्प है कि हर सेवा सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो. जहां कमी मिलेगी, वहां सुधार होगा और जहां लापरवाही मिलेगी, वहां जवाबदेही तय होगी.

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