27 साल में 7 बार अटका बिल.. 'महिला आरक्षण' को लेकर विपक्ष पर गरजीं CM रेखा गुप्ता 

आज यानी मंगलवार को दिल्ली विधानसभा ने लोकसभा में महिला आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने को लेकर विपक्षी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है. दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने पर 16–17 अप्रैल को भारतीय लोकतंत्र का ‘काला अध्याय’ बताया.

CM Rekha Gupta On Women Reservation Bill: आज यानी मंगलवार को दिल्ली विधानसभा ने लोकसभा में महिला आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने को लेकर विपक्षी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है. दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने पर 16–17 अप्रैल को भारतीय लोकतंत्र का ‘काला अध्याय’ बताया. CM गुप्ता ने कहा संसद में जो माहौल बना, उसने लोगों को निराश किया, उस दिन देशभर की महिलाएं उम्मीद लगाए बैठी थीं कि बिल पास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने आगे कहा पिछले 27 वर्षों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने वाला विधेयक संसद में सात बार पेश किया गया और विपक्षी दलों ने हर बार इसे गिरा दिया.

27 सालों से अटका है महिला आरक्षण बिल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 27 साल के इतिहास में, यह महिला आरक्षण बिल सात बार लोकसभा के पटल पर रखा गया. विपक्षी तो पहले से ही तय करके बैठे थे कि हम तो इसे पास होने ही नहीं देंगे और इसीलिए उन्होंने अनेक-अनेक अड़ंगे लगाए. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, टीएमसी सबने मिलकर इस बिल के रास्ते में कांटे बिछाए. 'पास नहीं होना चाहिए,' यह उन्होंने तय कर रखा था. किसी महिला को आगे नहीं आने देना है, नेतृत्व नहीं देना है. महिलाएं यदि नेतृत्व करेंगी, साधारण परिवार की महिलाएं तो इनकी परिवारवादी राजनीति का क्या होगा, यह उनकी चिंता थी 'कि फिर हमारे परिवार की महिलाओं का क्या होगा, और शायद यह भी कि हमारा क्या होगा. अगर यह 33% आकर के हमारे सामने खड़ी होंगी, तो हमारी सत्ता और हमारा सिंहासन हिल जाएगा.

महिलाओं की कम भागीदारी पर उठाए सवाल

CM गुप्ता ने कहा कि पूरे देश में लगभग 15 लाख ऐसी महिलाएं हैं, जो पंचायत स्तर पर, निगम के स्तर पर चुनकर आती हैं. पर विधान सभा जाते-जाते, विधान सभा तक पहुंचते-पहुंचते महिलाओं की भागदारी घटती जाती है. उन्होंंने कहा कि 4600 सदस्य पूरे देश में विधानसभा सदस्य हैं, पर उसमें से मात्र 10% महिलाएं ही विधान सभा तक पहुंच पाती हैं और इसी तरह लोकसभा तक पहुंचते-पहुंचते वह संख्या इसी तरह कम रहती है. 13 से 14% आज की वर्तमान लोकसभा में, राज्यसभा में भी इतनी महिलाएं हैं. जब संविधान बना, तो संविधान सभा की सदस्य 15 महिलाएं भी थीं.

जब संविधान लिखा गया तो बहुत सारी समानता का अधिकार दे दिया- वोट का अधिकार दे दिया, चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया. उन्हें लगा कि बस इतने से आजाद भारत में महिलाएं तरक्की कर जाएंगी, पर उन्हें नहीं मालूम था कि आजाद भारत के यह राजनैतिक दल महिलाओं को कभी आगे आने ही नहीं देंगे. महिलाएं आज भी उस हकीकत का सामना कर रही हैं जिसमें उन्हें वह मौके नहीं दिए जाते.

महिलाओं को आगे बढ़ाएंगी सरकारी योजनाएं

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार की तरफ से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई गईं. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना, जनधन, मुद्रा, नल से जल और PM आवास जैसी योजनाओं का जिक्र किया गया, जिससे स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ. उन्होंने बताया कि इन योजनाओं से महिलाओं की जिंदगी में बदलाव आया है.

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