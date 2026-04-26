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मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचीं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, मांगा सबकी सुख-समृद्धि का आशीर्वाद 

Delhi CM Rekha: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता आज जम्मू-कश्मीर स्थित पवित्र धाम मां वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचीं. पवित्र त्रिकुटा पर्वत स्थित श्री माता वैष्णो देवी भवन पहुंचकर CM रेखा गुप्ता ने विशेष पूजा अर्चना कर देश की शांति, समृद्धि और नागरिकों के सुख-समृद्ध जीवन का आशीर्वाद मांगा.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 26, 2026, 05:59 PM IST

मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचीं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, मांगा सबकी सुख-समृद्धि का आशीर्वाद 

Delhi CM Rekha Gupta At Mata Vaishno Devi 

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Delhi CM Rekha Gupta At Mata Vaishno Devi: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज जम्मू-कश्मीर स्थित पवित्र धाम मां वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचीं. पवित्र त्रिकुटा पर्वत स्थित श्री माता वैष्णो देवी भवन पहुंचकर CM रेखा गुप्ता ने विशेष पूजा अर्चना कर मां के दर्शन किए और देश की शांति, समृद्धि और नागरिकों के सुख-समृद्ध जीवन का आशीर्वाद मांगा.  बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कटरा सहित भवन क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे.  

आज यानी 26 अप्रैल दिन रविवार को सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आधार शिविर कटरा पहुंची, वहां भारतीय जनता पार्टी (BJP), जिला रियासी के अध्यक्ष रोहित दुबे सहित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और फिर CM मां वैष्णो देवी भवन के लिए रवाना हुईं. 

मांगा सबकी सुख-समृद्धि का आशीर्वाद  

उन्होंने कहा त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान मां त्रिकुटा रानी का यह सिद्धधाम अनंत श्रद्धा, अटूट विश्वास और अखंड भक्ति का दिव्य ज्योतिर्पुंज है, जहां पहुंचकर हर श्रद्धालु का हृदय मां की कृपा से आलोकित हो उठता है. मां के पावन चरणों में शीश नवाते ही मन भक्तिभाव से भर जाता है. जयकारों से गुंजायमान यह दरबार जनमानस में साहस जगाता है, घर-घर में सुख का संचार करता है और जीवन को मंगलमय दिशा देता है.

यह भी पढ़ें: इस राज्य को रेलवे का बड़ा तोहफा! शुरू होंगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, जानें रूट-टाइमिंग से लेकर सबकुछ

मां वैष्णो देवी से प्रार्थना है कि दिल्ली समेत समस्त देशवासियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हर परिवार में सुख, समृद्धि, आरोग्य और आनंद का वास हो, भारत सदैव वैभव, संस्कृति और आध्यात्मिक तेज से आलोकित रहे. 

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