FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

रांची एयरपोर्ट से उड़ा चार्टर विमान क्रैश. झारखंड से दिल्ली जा रही थी एयर एंबुलेंस. एयर एंबुलेंस में 7 लोग सवार थे. चतरा जिले के जंगल में क्रैश होने की खबर | रांची एयरपोर्ट से चार्टर विमान रडार से गायब, रांची एयरपोर्ट से उड़ा चार्टर विमान लापता, उड़ान भरने के कुछ देर बाद विमान गायब, झारखंड से इस समय की बड़ी खबर, विमान में मरीज और परिजन सवार थे, एयर एंबुलेंस में 7 लोग सवार थे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
WI vs ZIM Highlights: वेस्टइंडीज ने दर्ज की टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत, जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया

WI vs ZIM Highlights: वेस्टइंडीज ने दर्ज की टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत, जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया

Horoscope 24 February: वृषभ और मिथुन वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

वृषभ और मिथुन वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

नई गति, नई दिशा... दिल्ली को मिला विकास का नया आधुनिक मॉडल, CM रेखा गुप्ता ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

नई गति, नई दिशा... दिल्ली को मिला विकास का नया आधुनिक मॉडल, CM रेखा गुप्ता ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

कर्ज लेकर छोटी दुकान से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 150 करोड़ का ब्रांड

कर्ज लेकर छोटी दुकान से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 150 करोड़ का ब्रांड

Life Balance: जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं ये आदतें, हर समस्या की बन जाती हैं जड़

Life Balance: जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं ये आदतें, हर समस्या की बन जाती हैं जड़

Homeभारत

भारत

नई गति, नई दिशा... दिल्ली को मिला विकास का नया आधुनिक मॉडल, CM रेखा गुप्ता ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

Delhi News: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता सोमवार को खजूरी चौक स्थित नमो ग्राउंड पर सरकार के एक साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुईं, जहां उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बीते 365 दिनों को ‘जनता के विश्वास, सेवा के संकल्प और सुशासन के परिणाम’ का वर्ष बताया.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Feb 23, 2026, 10:20 PM IST

नई गति, नई दिशा... दिल्ली को मिला विकास का नया आधुनिक मॉडल, CM रेखा गुप्ता ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

Delhi Development News

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Delhi Development: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता सोमवार को उत्तर-पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में खजूरी चौक स्थित नमो ग्राउंड पर सरकार के एक साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुईं. इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बीते 365 दिनों को ‘जनता के विश्वास, सेवा के संकल्प और सुशासन के परिणाम’ का वर्ष बताया. उन्होंने कहा ‘पहला कदम बदलाव का, एक साल विकास का’ केवल एक नारा नहीं, बल्कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है. 

पिछले एक वर्ष में सरकार ने पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था, तेज़ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, डिजिटल गवर्नेंस और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दिल्ली को नई गति और नई दिशा देने का कार्य किया है. उन्होंने कहा कि यह वर्ष दिल्ली को नया आत्मविश्वास देने का वर्ष रहा है, जहां सरकार ने हर वर्ग जैसे गरीब, श्रमिक, महिला, युवा और मध्यम वर्ग आदि के हितों को प्राथमिकता दी. 

दिल्ली में सुशासन का नया मॉडल 

CM रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के मंत्र को आधार बनाकर दिल्ली में सुशासन का नया मॉडल स्थापित किया गया है.  उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाला समय विकास की इस रफ्तार को और तेज करने, दिल्ली को विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त बनाने और हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का होगा. 

यह भी पढ़ें: बंगाल चुनाव से पहले TMC को बड़ा झटका, पार्टी के कद्दावर नेता मुकुल रॉय का निधन

दिल्ली की जनता का आभार 

उन्होंने आगे कहा कि कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली की जनता विकास और सुशासन की इस यात्रा में सरकार के साथ खड़ी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वयं को जनता का सेवक मानते हुए दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी. मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका विश्वास ही सरकार की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी विश्वास के साथ विकसित दिल्ली के निर्माण का संकल्प आगे बढ़ता रहेगा.

इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी,  सांसद योगेन्द्र चंदोलिया, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधायक अजय महावर सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
कर्ज लेकर छोटी दुकान से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 150 करोड़ का ब्रांड
कर्ज लेकर छोटी दुकान से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 150 करोड़ का ब्रांड
Life Balance: जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं ये आदतें, हर समस्या की बन जाती हैं जड़
Life Balance: जीवन का संतुलन बिगाड़ देती हैं ये आदतें, हर समस्या की बन जाती हैं जड़
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के 5 सबसे छोटे टोटल, इस टीम के खिलाफ बेबस हो जाती है टीम इंडिया
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के 5 सबसे छोटे टोटल, इस टीम के खिलाफ बेबस हो जाती है टीम इंडिया
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी
MORE
Advertisement
धर्म
Mangal-Surya Yuti: सूर्य और मंगल महायुति बनाएंगे, इन 4 राशियों को पद-प्रतिष्ठा के साथ मिलेगा अथाह धन
सूर्य और मंगल महायुति बनाएंगे, इन 4 राशियों को पद-प्रतिष्ठा के साथ मिलेगा अथाह धन
Holashtak 2026: होलाष्टक से पहले कर लिये ये विशेष उपाय तो कभी खत्म नहीं होगा पैसा, घर में बनी रहेगी सुख शांति और समृद्धि
होलाष्टक से पहले कर लिये ये विशेष उपाय तो कभी खत्म नहीं होगा पैसा, घर में बनी रहेगी सुख शांति और समृद्धि
Horoscope 23 February: इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
MORE
Advertisement