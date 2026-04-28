महिलाओं की उड़ान से डरता है विपक्ष, CM रेखा गुप्ता बोलीं- PM मोदी के नेतृत्व में हर महिला को मिला मौका

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने को भारतीय लोकतंत्र का ‘काला अध्याय’ बताया. CM रेखा गुप्ता ने कहा विपक्ष महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहता. 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए कई अहम योजनाएं शुरू हुईं.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने को भारतीय लोकतंत्र का ‘काला अध्याय’ बताया. CM रेखा गुप्ता कहा 27 साल के इतिहास में, यह महिला आरक्षण बिल 7 बार लोकसभा के पटल पर रखा गया और हर बार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, टीएमसी सबने मिलकर इस बिल के रास्ते में कांटे बिछाए और इसे पास नहीं होने दिया. CM रेखा गुप्ता ने कहा विपक्ष महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहता.

उन्होंने कहा विपक्ष ने पहले ये तय कर रखा था कि ये बिल 'पास नहीं होना चाहिए, किसी महिला को आगे नहीं आने देना है, नेतृत्व नहीं देना है. साधारण परिवार की महिलाएं अगर नेतृत्व करेंगी, तो इनकी परिवारवादी राजनीति का क्या होगा, यह विपक्ष की चिंता थी कि हमारे परिवार की महिलाओं का क्या होगा, और शायद यह भी कि हमारा क्या होगा, अगर यह 33% आकर के हमारे सामने खड़ी होंगी, तो हमारी सत्ता और हमारा सिंहासन हिल जाएगा.'

ग्राउंड से संसद तक का सफर महिलाओं के लिए मुश्किल

CM रेखा गुप्ता ने ‘महिला आरक्षण बिल’ पर चर्चा करते हुए कहा कि देश में करीब 15 लाख महिलाएं पंचायत और नगर निगम स्तर पर चुनी जाती हैं. आसान शब्दों में कहें तो ग्राउंड लेवल पर महिलाएं काफी एक्टिव हैं. लेकिन जैसे-जैसे राजनीति का स्तर ऊपर जाता है, उनकी संख्या घटती जाती है. उन्होंने बताया कि विधानसभा तक पहुंचते-पहुंचते 4600 सदस्यों में सिर्फ लगभग 10% महिलाएं ही रह जाती हैं. लोकसभा और राज्यसभा में भी यह आंकड़ा करीब 13 से 14% के आसपास ही है.

जब देश का संविधान बना, तब महिलाओं को बराबरी के सारे अधिकार दिया गया- वोट देने का, चुनाव लड़ने का और समानता का अधिकार. संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थीं. उस समय यह माना गया था कि ये अधिकार मिलने के बाद महिलाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्योंकि सिर्फ अधिकार देना काफी नहीं था, उन्हें सही मौके भी नहीं मिलना चाहिए.

2014 के बाद महिलाओं को मिला आगे बढ़ने का मौका

उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए कई अहम योजनाएं शुरू हुईं. इसके साथ ही ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023’ लाया गया, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना था, उनका मानना है कि इससे महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का बड़ा मौका मिलेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार ने राज्य विधानसभाओं और संसद में 2029 तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पेश किए, लेकिन यह विधेयक पारित नहीं हो सका, पिछले 27 वर्षों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने वाला विधेयक संसद में सात बार पेश किया गया और विपक्षी दलों ने हर बार इसे गिरा दिया.

क्यों नहीं लागू हो पा रहा है कानून?

इस कानून को लागू करने में तकनीकी प्रक्रियाएं जैसे परिसीमन, एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं और इसी वजह से आशंका जताई गई कि महिलाओं को इसका लाभ 2034 तक भी नहीं मिल पाएगा. यही वजह है कि इसे जल्दी लागू करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव लाया गया, ताकि 2029 तक महिलाओं को आरक्षण मिल सके. CM गुप्ता ने कहा कि अब जरूरत है कि सभी दल मिलकर इस मुद्दे पर आगे बढ़ें, ताकि महिलाओं को उनका हक जल्द मिल सके.

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