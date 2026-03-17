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भारत

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मिलीं CM रेखा गुप्ता, इस अहम मुलाकात पर क्या बोलीं मुख्यमंत्री?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ लोकनिवास में माननीय उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू से शिष्टाचार भेंट की, इस अहम मुलाकात पर उन्होंने क्या कहा? आइए जानें...

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 17, 2026, 08:31 PM IST

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मिलीं CM रेखा गुप्ता, इस अहम मुलाकात पर क्या बोलीं मुख्यमंत्री?

Delhi CM Rekha Gupta Meets LG Taranjit Singh Sandhu

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ लोकनिवास में माननीय उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू से शिष्टाचार भेंट की, यह मुलाकात दिल्ली के समावेशी विकास और जनसेवा के प्रति साझा संकल्प को और मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल रही. उन्होंने बताया इस दौरान जनहित से जुड़ी प्रमुख योजनाओं और दिल्ली को आधुनिक और विश्वस्तरीय राजधानी के रूप में विकसित करने के विजन पर सार्थक चर्चा हुई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और प्रशासन के बीच निरंतर संवाद और समन्वय प्रभावी शासन और शहर की समग्र प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने यह भी दोहराया कि दिल्ली सरकार प्रत्येक नागरिक के उज्ज्वल भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. 

CM रेखा गुप्ता ने साझा कीं तस्वीरें 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि "आज अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ लोकनिवास में माननीय उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू जी से शिष्टाचार भेंट की. यह मुलाकात दिल्ली के समावेशी विकास और जनसेवा के प्रति हमारे साझा संकल्प को और मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है. शासन और प्रशासन के बीच निरंतर संवाद और समन्वय ही राज्य की प्रगति और सुशासन का सशक्त आधार है".

उन्होंने लिखा "इस अवसर पर जनहित की प्रमुख योजनाओं तथा दिल्ली को आधुनिक और विश्वस्तरीय राजधानी के रूप में विकसित करने के हमारे विजन पर सार्थक एवं विस्तृत चर्चा हुई. हम दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के उज्ज्वल भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें:  CM Rekha Gupta ने किया निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स का दौरा, लॉन्च किया जुवेनाइल जस्टिस पोर्टल

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