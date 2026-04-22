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शालीमार बाग में सीएम रेखा गुप्ता ने किया नए वॉटर ATM का उद्घाटन, लोगों को हर घंटे मिलेगा 2000 लीटर शुद्ध पानी

सरकार ने 5 स्टेज आरओ तकनीक से लैस वॉटर एटीएम को स्थापित किया है. यह हर घंटे 2000 लीटर पानी को ​शुद्ध करेगा. डिमांड के अनुसार सरकार और भी कई इलाकों में वॉटर एटीएम स्थापित करने पर काम कर रही है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 22, 2026, 01:36 PM IST

शालीमार बाग में सीएम रेखा गुप्ता ने किया नए वॉटर ATM का उद्घाटन, लोगों को हर घंटे मिलेगा 2000 लीटर शुद्ध पानी

Cm Rekha Gupta Inaugrated Water Atm

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दिल्ली के शालीमार बाग में मंगलवार को सीएम देखा गुप्ता ने आधुनिक वॉटर एटीएम का उद्घाटन कर  उन्हें आम जनता को समर्पित किया. इस दौरान सीएम ने लोगों से उनकी समस्याएं जानी. साथ ही वॉटर एटीएम कार्ड वि​तरित किये, जिससे लोगों को आसानी से शुद्ध पानी मिल सकें. दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा शुद्ध जल पर सभी अधिकार है. इसी के लिए सरकार की यह पहल शहरी इलाकों में स्वच्छ पानी की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है.

हर घंटे फिल्टर करेगा 2000 लीटर पानी

दिल्ली सरकार ने जनता को 5-स्टेज RO तकनीक से लैस वॉटर एटीएम समर्पित किया है. इसमें उच्च गुणवत्ता का पानी पीने योग्य होगा. एटीएम हर घंटे करीब 2000 लीटर शुद्ध पानी देगा. इससे इलाके में शुद्ध पानी की किल्लत को खत्म होगी ही, लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा. वॉटर एटीएम से इन इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जहां स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति चुनौती बनी रहती है.

जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए कर रही लगातार काम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी दिशा में सरकार ने 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, ताकि हर घर तक साफ और सुरक्षित पानी पहुंचाया जा सके. उन्होंने इसे विकसित दिल्ली के निर्माण की बुनियाद बताते हुए कहा कि बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता होगी. इस दौरान वॉटर एटीएम के उद्घाटन समारोह में इंडियन ऑयल के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. सीएम ने साफ कि जरूरत ​के हिसाब से अन्य जगहों पर भी इसी तरह के एटीएम स्थापित किये जाएंगे, जिससे लोगों तक साफ शुद्ध पानी पहुंच सके. 

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