जीबी पंत अस्पताल में मिलेगी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, CM रेखा गुप्ता ने दी सीटी स्कैनर-कैथ लैब व न्यूरो आईसीयू की सौगात

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जीबी पंत अस्पताल में 256-स्लाइस स्पेक्ट्रल सीटी स्कैनर, नई कैथ लैब और अत्याधुनिक न्यूरो आईसीयू का उद्घाटन किया. इन सुविधाओं से दिल्ली समेत अन्य राज्यों के मरीजों को भी विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी.

मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने सोमवार को गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल में 256-स्लाइस स्पेक्ट्रल सीटी स्कैनर, एक कैथ लैब और ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स के साथ आधुनिक न्यूरो इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) सहित उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का उद्घाटन किया. दिल्ली की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में विशिष्ट और गंभीर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए इन सुविधाओं को शुरू किया गया है.

उन्नत चिकित्सा उपचार पर कार्यरत है दिल्ली सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं से दिल्ली के साथ-साथ अन्य राज्यों से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को भी लाभ होगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सुलभता बढ़ाने के लिए काम कर रही है, ताकि समाज के सभी वर्गों को उन्नत चिकित्सा उपचार उपलब्ध हो सके.

जी.बी. पंत अस्पताल में स्थापित 256-स्लाइस स्पेक्ट्रल सीटी स्कैनर उत्तर भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल में अपनी तरह का पहला स्कैनर है. यह मशीन कैंसर, हृदय संबंधी स्थितियों, स्ट्रोक, न्यूरोलॉजिकल विकारों और एंजियोग्राफी से संबंधित बीमारियों के निदान में सहायता करेगी, जिससे तेज़ और अधिक सटीक क्लिनिकल मूल्यांकन संभव हो सकेगा.

न्यूरोसाइंसेज के क्षेत्र में, अस्पताल में 'फिलिप्स एजुरियन मोनोप्लेन न्यूरो कैथ लैब' भी स्थापित की गई है. यह सुविधा स्ट्रोक, एन्यूरिज्म और ब्रेन ट्यूमर जैसी न्यूरोवैस्कुलर स्थितियों के उन्नत उपचार में सहायक होगी. इसके अलावा, मौजूदा न्यूरो आईसीयू का नवीनीकरण कर इसे उन्नत पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम और विशिष्ट क्रिटिकल केयर सुविधाओं से लैस 16 बिस्तरों वाले आधुनिक केंद्र के रूप में अपग्रेड किया गया है.

स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह भी थे उपस्थित

इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित थे. उन्होंने कहा कि सीटी स्कैनर, न्यूरो कैथ लैब और अपग्रेड न्यूरो आईसीयू के चालू होने से न्यूरोलॉजिकल और डायग्नोस्टिक मामलों के प्रबंधन में जी.बी. पंत अस्पताल की क्षमता बढ़ेगी और विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता वाले मरीजों के लिए प्रतीक्षा समय (वेटिंग टाइम) कम होगा. उन्होंने आगे कहा कि ये सुविधाएं जटिल न्यूरोलॉजिकल स्थितियों और गंभीर मामलों के समय पर उपचार में सहायक होंगी. उन्होंने दोहराया कि हर मरीज के लिए बेहतर और तकनीक-आधारित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

नई सुविधाओं की मुख्य विशेषताएं

256-स्लाइस स्पेक्ट्रल सीटी स्कैनर: लगभग ₹20 करोड़ की लागत से स्थापित इस स्कैनर में "ऑलवेज-ऑन" स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक है, जो हाई-रेजोल्यूशन इमेजिंग और त्वरित निदान में सक्षम बनाती है. यह कम रेडिएशन स्तर पर काम करते हुए हृदय, ऑन्कोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और वैस्कुलर स्थितियों के मूल्यांकन में सहायता करता है.

न्यूरो कैथ लैब: ₹9 करोड़ की लागत से स्थापित यह लैब न्यूरोवैस्कुलर विकारों के लिए उन्नत इंटरवेंशनल प्रक्रियाओं को सक्षम करेगी. उम्मीद है कि इस सुविधा से सालाना 1,200 से अधिक मरीजों का इलाज होगा, जिससे न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी में समय पर उपचार मिल सकेगा.

आधुनिक न्यूरो आईसीयू: लगभग ₹2 करोड़ की लागत से 16 बिस्तरों वाला न्यूरो आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स विकसित किया गया है. यह यूनिट उन्नत मॉनिटरिंग सिस्टम, विशिष्ट ऑपरेशन सुविधाओं और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों से लैस है ताकि गंभीर और ऑपरेशन के बाद की न्यूरोलॉजिकल देखभाल प्रदान की जा सके.

