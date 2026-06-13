जान जोखिम में डालकर बचाई कई जिंदगियां, CM रेखा गुप्ता ने किया दिल्ली के 'रियल हीरोज' को सम्मानित

Delhi CM Rekha Gupta: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर और सैदुलाजाब की दुखद घटनाओं में मदद करने वाले उन बहादुर नागरिकों और बचाव कर्मियों को सम्मानित किया, जिन्होंने संकट के इन क्षणों में अनगिनत जानें बचाने में असाधारण साहस, सूझबूझ और करुणा का परिचय दिया.

Malviya Nagar or Saidulajab Incident Delhi News: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर और सैदुलाजाब की दुखद घटनाओं में मदद करने वाले उन बहादुर नागरिकों और बचाव कर्मियों को सम्मानित किया, जिन्होंने संकट के इन क्षणों में अनगिनत जानें बचाने में असाधारण साहस, सूझबूझ और करुणा का परिचय दिया. CM रेखा गुप्ता ने इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की.

उन्होंने कहा दिल्ली सरकार इन सच्चे नायकों को सलाम करती है जिन्होंने मानवता को व्यक्तिगत सुरक्षा से ऊपर रखा और जरूरत की इस घड़ी में दूसरों की मदद के लिए आगे आए. इस अवसर पर विधायक सतीश उपाध्याय और करतार सिंह तंवर उपस्थित रहे.

दिल्ली के 'रियल हीरोज' को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर होटल आग और साकेत के सैदुलाजाब में हुए बिल्डिंग गिरने की घटनाओं में लोगों जान बचाने वाले रेस्क्यू वर्कर्स, पुलिसकर्मियों और स्थानीय नागरिकों को सम्मानित किया. दिल्ली सचिवालय में आयोजित विशेष समारोह में इन सभी लोगों का स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की. इसके साथ प्रशस्ति पत्र और 21,000 रुपये का चेक प्रदान किए. दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद भावुक पोस्ट साझा कर इन सभी जांबाजों के प्रति आभार जताया.

Chief Minister Smt. Rekha Gupta paid tribute to the citizens who lost their lives in the tragic incidents at Malviya Nagar and Saidulajab, and expressed her condolences to the bereaved families.



She also honoured the brave citizens and rescue personnel who displayed exceptional… pic.twitter.com/7BHpR0SiWl — CMO Delhi (@CMODelhi) June 12, 2026

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, CM ने इन दोनों दर्दनाक हादसों में जान गंवाने वाले लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों को 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और सभी घायलों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की बड़ी घोषणा की है.

गद्दे बिछाकर बचाई लोगों की जान, CM ने रियाजुद्दीन को किया सम्मानित

मालवीय नगर होटल अग्निकांड के दौरान सूझबूझ से कई जिंदगियां बचाने वाले स्थानीय दुकानदार रियाजुद्दीन को मुख्यमंत्री ने मंच पर विशेष रूप से सराहा और उन्हें 21,000 रुपये का चेक देने के साथ ही उनके गद्दों की कीमत का भुगतान सुनिश्चित किया. बता दें कि रियाजुद्दीन वही शख्स हैं, जिन्होंने आग की लपटों के बीच घिरे लोगों को बचाने के लिए अपनी दुकान से गद्दे निकालकर नीचे बिछा दिए थे.

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संकट में दिखाया साहस, इन्हें मिला सम्मान

आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, दिल्ली में साकेत के सैदुलाजाब हादसे में बहादुरी दिखाने वाले दक्षिण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जिला परियोजना अधिकारी चंदर प्रकाश, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर रितेश कुमार शर्मा, कांस्टेबल मनीष कुमार जांगिड़, विवेक शाक्य, अंगद मीणा, स्थानीय निवासी कपिल गिरी, हरजीत कुमार और डॉ. रफीक खान को सम्मानित किया गया

वहीं मालवीय नगर राहत कार्य के लिए इसरार खान, कमल, शशि, पवन, राकेश, संजय गोयल, शिव, गोविंद, कुणाल, मोहम्मद उवैस, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अनीस, आमिर खान, वसीम राजा, मोहम्मद सोहैब खान, रियाजुद्दीन, वसीम खान गौरी, राजपाल, इंस्पेक्टर विनय यादव, हेड कांस्टेबल दिनेश, करतार, राजवीर और देशराज को दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने सम्मानित किया.

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