​CM रेखा गुप्ता ने 1100 बेटियों को उपहार में दी साइकिल, कन्या पूजन कार्यक्रम में कहा- 'अब कम होगा ड्रॉप आउट'

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन कर 1100 लड़कियों को साइकिल प्रदान की. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 1 लाख 30 हजार साइकिल प्रदान करेगी. इसके लिए दिल्ली सरकार ने बजट बना लिया है.

चैत्र नवरात्रि के दुर्गा आष्टमी पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शालीमार बाग स्थित सर्वोदय विद्यालय में कन्या पूजन किया. यहां उन्होंने कन्या पूजन कर माता रानी के स्वरूप बेटियों को नमन किया. बेटियों को भोजन कराने के साथ ही उन्हें उपहार में साइकिल बांटी. इस दौरान सीएम ने कहा कि बेटियां ही घर की रोशनी हैं, संस्कारों की धारा हैं और भविष्य की सबसे सुंदर आशा हैं. उनकी मुस्कान में ही ईश्वर का आशीर्वाद झलकता है.

बेटियों से जाने उनके मन का हाल

सीएम रेखा गुप्ता ने स्कूल की बेटियों से उनके मन का हाल भी जाना. इस दौरान मुख्यमंत्री से बात करते हुए बहुत सी बेटियां भावुक हो गई. उन्होंने कहा कि मां के रूप में इन कन्याओं का पूजन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह स्मरण है कि जहां बेटियों का सम्मान होता है, वहीं सच्ची समृद्धि का वास होता है.

1100 बेटियों को दी साइकिलें

इसी श्रद्धा और संकल्प के साथ दिल्ली सीएम ने 1100 बेटियों को साइकिलें उपहार स्वरूप दी. उन्होंने कहा कि इस साल से हमारी सरकार ने बजट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 9 उत्तीर्ण 1,30,000 बेटियों को साइकिल प्रदान करने का प्रावधान किया है. इससे उन्हें आने-जाने में सुविधा होगी, ड्रॉप आउट कम होगा और माता-पिता की चिंता भी कम होगी. दिल्ली का भविष्य इन बेटियों की उड़ान से ही उज्ज्वल होगा. मां दुर्गा से यही प्रार्थना है, हर बेटी सशक्त बने, हर घर में सुख-समृद्धि आए और यह भक्ति और शक्ति का संगम सदैव बना रहे.

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