FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मिडिल ईस्ट जंग पर CM योगी का बयान, कुछ लोग अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ रहे-योगी, 'अफवाहों के चलते सिलेंडर की ज्यादा बुकिंग', चुनौतियों का सामना करना होगा- योगी, जरूरी हो तभी पेट्रोल-डीजल लेने जाएं-योगी, मिलकर चलना ही राष्ट्रभक्ति है- CM योगी, दुनिया ईरान युद्ध से प्रभावित हो रही- योगी, कुछ लोग अव्यवस्था फैलाने में लगे हैं- योगी | BJP और TMC कार्यकर्ताओं में झड़प, BJP की रैली में TMC कार्यकर्ताओं की हिंसा, बंगाल- दक्षिण 24 परगना में भारी बवाल, BJP की रैली में भारी हिंसा और बवाल, हिंसा में कई BJP कार्यकर्ता, पुलिसकर्मी घायल | इजरायल का लेबनान में बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला, लेबनान में लगभग 200 आतंकियों की मौत-IDF, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला, IDF ने हमले का वीडियो जारी किया | बंदर अब्बास पोर्ट पर इजरायली हमला, IRGC के नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसिरी की मौत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
​CM रेखा गुप्ता ने 1100 बेटियों को उपहार में दी साइकिल, कन्या पूजन कार्यक्रम में कहा- 'अब कम होगा ड्रॉप आउट'

​CM रेखा गुप्ता ने 1100 बेटियों को उपहार में दी साइकिल, कन्या पूजन कार्यक्रम में कहा- 'अब कम होगा ड्रॉप आउट'

2017 की वो एक बड़ी भूल, जिसने खत्म किया Govinda का करियर, जानें कैसे एक फिल्म ने 'हीरो नंबर 1' को बना दिया जीरो

2017 की वो एक बड़ी भूल, जिसने खत्म किया Govinda का करियर, जानें कैसे एक फिल्म ने 'हीरो नंबर 1' को बना दिया जीरो

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई कब जारी करेगा 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट? जानें क्या कहते हैं पिछले 5 साल के रुझान

सीबीएसई कब जारी करेगा 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट? जानें क्या कहते हैं पिछले 5 साल के रुझान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वैज्ञानिकों ने किया बड़ा कमाल! खारे पानी की झील के 13,000 फीट नीचे खोज निकाला शुद्ध मीठा पानी

वैज्ञानिकों ने किया बड़ा कमाल! खारे पानी की झील के 13,000 फीट नीचे खोज निकाला शुद्ध मीठा पानी

दुनिया के 5 देश जो आपको बसने के लिए देते है जमीन, नौकरी और कैश, जानें इनकी अनोखी स्कीम्स

दुनिया के 5 देश जो आपको बसने के लिए देते है जमीन, नौकरी और कैश, जानें इनकी अनोखी स्कीम्स

Dhurandhar 2 के इन 5 कल्ट सॉन्ग पर खूब बजी सीटियां! आखिरी वाला है 90s का रिमेक, बजते ही कुर्सियां छोड़ नाचने लगे लोग

Dhurandhar 2 के इन 5 कल्ट सॉन्ग पर खूब बजी सीटियां! आखिरी वाला है 90s का रिमेक, बजते ही कुर्सियां छोड़ नाचने लगे लोग

Homeभारत

भारत

​CM रेखा गुप्ता ने 1100 बेटियों को उपहार में दी साइकिल, कन्या पूजन कार्यक्रम में कहा- 'अब कम होगा ड्रॉप आउट'

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन कर 1100 लड़कियों को साइकिल प्रदान की. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 1 लाख 30 हजार साइकिल प्रदान करेगी. इसके लिए दिल्ली सरकार ने बजट बना लिया है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 26, 2026, 02:13 PM IST

​CM रेखा गुप्ता ने 1100 बेटियों को उपहार में दी साइकिल, कन्या पूजन कार्यक्रम में कहा- 'अब कम होगा ड्रॉप आउट'

delhi cm rekha gupta

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

चैत्र नवरात्रि के दुर्गा आष्टमी पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शालीमार बाग स्थित सर्वोदय विद्यालय में कन्या पूजन किया. यहां उन्होंने कन्या पूजन कर माता रानी के स्वरूप बेटियों को नमन किया. बेटियों को भोजन कराने के साथ ही उन्हें उपहार में साइकिल बांटी. इस दौरान सीएम ने कहा कि बेटियां ही घर की रोशनी हैं, संस्कारों की धारा हैं और भविष्य की सबसे सुंदर आशा हैं. उनकी मुस्कान में ही ईश्वर का आशीर्वाद झलकता है.

 

बेटियों से जाने उनके मन का हाल

सीएम रेखा गुप्ता ने स्कूल की बेटियों से उनके मन का हाल भी जाना. इस दौरान मुख्यमंत्री से बात करते हुए बहुत सी बेटियां भावुक हो गई. उन्होंने कहा कि मां के रूप में इन कन्याओं का पूजन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह स्मरण है कि जहां बेटियों का सम्मान होता है, वहीं सच्ची समृद्धि का वास होता है.

1100 बेटियों को दी साइकिलें

इसी श्रद्धा और संकल्प के साथ दिल्ली सीएम ने 1100 बेटियों को साइकिलें उपहार स्वरूप दी. उन्होंने कहा कि इस साल से हमारी सरकार ने बजट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 9 उत्तीर्ण 1,30,000 बेटियों को साइकिल प्रदान करने का प्रावधान किया है. इससे उन्हें आने-जाने में सुविधा होगी, ड्रॉप आउट कम होगा और माता-पिता की चिंता भी कम होगी. दिल्ली का भविष्य इन बेटियों की उड़ान से ही उज्ज्वल होगा. मां दुर्गा से यही प्रार्थना है, हर बेटी सशक्त बने, हर घर में सुख-समृद्धि आए और यह भक्ति और शक्ति का संगम सदैव बना रहे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वैज्ञानिकों ने किया बड़ा कमाल! खारे पानी की झील के 13,000 फीट नीचे खोज निकाला शुद्ध मीठा पानी
वैज्ञानिकों ने किया बड़ा कमाल! खारे पानी की झील के 13,000 फीट नीचे खोज निकाला शुद्ध मीठा पानी
दुनिया के 5 देश जो आपको बसने के लिए देते है जमीन, नौकरी और कैश, जानें इनकी अनोखी स्कीम्स
दुनिया के 5 देश जो आपको बसने के लिए देते है जमीन, नौकरी और कैश, जानें इनकी अनोखी स्कीम्स
Dhurandhar 2 के इन 5 कल्ट सॉन्ग पर खूब बजी सीटियां! आखिरी वाला है 90s का रिमेक, बजते ही कुर्सियां छोड़ नाचने लगे लोग
Dhurandhar 2 के इन 5 कल्ट सॉन्ग पर खूब बजी सीटियां! आखिरी वाला है 90s का रिमेक, बजते ही कुर्सियां छोड़ नाचने लगे लोग
Durga Ashtami 2026: आज दुर्गा अष्टमी पर बन रहा ये दुर्लभ राजयोग, इन 4 राशियों की लग सकती है लॉटरी
आज दुर्गा अष्टमी पर बन रहा ये दुर्लभ राजयोग, इन 4 राशियों की लग सकती है लॉटरी
Durga Ashtami Wishes 2026: आप पर सदा बनी रहे मां महौगोरी की कृपा, अष्टमी पर अपनों को मैसेज भेजकर दें दुर्गाष्‍टमी की शुभकामनाएं
आप पर सदा बनी रहे मां महौगोरी की कृपा, अष्टमी पर अपनों को मैसेज भेजकर दें दुर्गाष्‍टमी की शुभकामनाएं
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 25 March: आज कन्या राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज कन्या राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Shri Ram Yantra: अयोध्या राम मंदिर में स्थापित ‘श्रीराम यंत्र’ क्या है, जानिए इसका महत्व से लेकर दिव्य शक्तियों का रहस्य
अयोध्या राम मंदिर में स्थापित ‘श्रीराम यंत्र’ क्या है, जानिए इसका महत्व से लेकर दिव्य शक्तियों का रहस्य
Mangal Budh Yuti 2026: मंगल-बुध की युति इन 3 राशियों को बनाएगी करोड़पति, मिट्टी भी छूएंगे तो बन जाएगा सोना
मंगल-बुध की युति इन 3 राशियों को बनाएगी करोड़पति, मिट्टी भी छूएंगे तो बन जाएगा सोना
Kamada Ekadashi Vrat Katha: कामदा एकादशी पर व्रत के साथ ही जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना नहीं मिलता पूर्ण फल
कामदा एकादशी पर व्रत के साथ ही जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना नहीं मिलता पूर्ण फल
Durga Stuti Path: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर जरूर करें दुर्गा स्तुति पाठ, जीवन की सभी समस्या को हर लेंगी माता रानी
चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर जरूर करें दुर्गा स्तुति पाठ, जीवन की सभी समस्या को हर लेंगी माता रानी
MORE
Advertisement