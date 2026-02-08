दिल्ली में BJP सरकार की पहली वर्षगांठ, 500 नई EV बसों के अलावा रामलीला मैदान से CM रेखा गुप्ता ने कर दिए ये बड़े ऐलान

भारत
दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर आज रामलीला मैदान में भव्य सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ पूरी कैबिनेट और सरकार के वरिष्ठ नेता के अलावा मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए. मंच से आज CM रेखा गुप्ता ने कई बड़े ऐलान..
दिल्ली में BJP सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर आज यानी 8 फरवरी को रामलीला मैदान में एक भव्य और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, यह कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की जीत के 1 साल पूरे होने और आगामी योजनाओं को जनता के सामने रखने के उद्देश्य से आयोजित किया गया. जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ पूरी कैबिनेट और सरकार के वरिष्ठ नेता मौजूद रहीं. वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए. दिल्ली में BJP सरकार का एक साल पूरा होने के उपलक्ष में आज रामलीला मैदान में होने वाले कार्यक्रम में CM रेखा गुप्ता कई बड़े ऐलान भी किए हैं..
रामलीला मैदान से दिल्ली सरकार राजधानी के परिवहन ढांचे को मजबूत करने के लिए 500 नई ई-बसों को जोड़ने की बड़ी घोषणा की है. बता दें कि इन बसों के शामिल होने के साथ दिल्ली की ई-बस फ्लीट की कुल संख्या बढ़कर 4000 हो जाएगी, जिससे दिल्ली देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर बना गया है. ये नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) के बेड़े में शामिल होंगी.
2028 तक दिल्ली सरकार का ई-बसों की संख्या 14,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है. सरकार का दावा है कि अगले 2 वर्षों में शहर के हर कोने में लोगों को ई-बसें उपलब्ध होंगी.
दिल्ली से पानीपत इंटर स्टेट बस सेवा की शुरुआत
इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली से पानीपत एक नई अंतरराज्यीय बस सेवा का भी शुभारंभ किया है, इससे पहले धारूहेड़ा, बागपत, बड़ौत और सोनीपत के लिए बस सेवा शुरू हो चुकी है.
घर-घर पहुंचेगा सरकार का रिपोर्ट कार्ड, विधायकों को मिला टास्क
इससे पहले बीजेपी विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर सरकार का रिपोर्ट कार्ड पहुंचाएं, इसके लिए हर विधानसभा में स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां जनता को बताया जाएगा कि पिछले एक साल में सरकार ने क्या-क्या काम किए. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ये अभियान सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि जनता से सीधा संवाद बनाने का प्रयास है.
