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भारत

दिल्ली की सड़कों पर अब दौड़ेंगी 200 और नई ईवी बसें, सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी

2026 के अंत तक दिल्ली सरकार देश की राजधानी में 7000 से भी ज्यादा ईवी बसों को चलाएगी. इसके के लिए तेजी से काम चल रहा है. 

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Nitin Sharma

Updated : Apr 17, 2026, 01:45 PM IST

दिल्ली की सड़कों पर अब दौड़ेंगी 200 और नई ईवी बसें, सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी

Delhi Cm Rekha Gupta

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देश की राजधानी ​दिल्ली में चलने वाली बसों को जल्द ही ईवी में बदल दिया जाएगा. इसके लिए दिल्ली सरकार ने 2026 का टारगेट रखा है, जिसके अंत तक सड़कों पर 7000 हजार ईवी बसें चलती दिखेगी. सरकार ने अब 4500 से ज्यादा ईवी बसों को हरी झंडी दिखा दी है. आज ईस्ट विनोद नगर डिपो से सीएम रेखा गुप्ता ने 200 नई ईवी बसों को हरी दिखाकर दिल्ली की सेवा में समपिर्त कर दिया.

सार्वजनिक परिवहन को ईवी में किया जाएगा परिवर्तित

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार मिशन मोड में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह ईवी में परिवर्तित करने की दिशा में काम कर रही है. दिल्ली में ईवी बसों की संख्या 4500 से अधिक हो चुकी है और 2026 के अंत तक इसे 7000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है.इसके साथ ही, आज दिल्ली–रोहतक के बीच नई अंतरराज्यीय ई-बस सेवा की शुरुआत, मदनपुर खादर में नए बस टर्मिनल का लोकार्पण तथा डीटीसी ईस्ट विनोद नगर डिपो में नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया गया.

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दी जा रही सब्सिडी

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार नई ईवी पॉलिसी के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों पर आकर्षक सब्सिडी दे रही है, जिससे स्वच्छ परिवहन के लिए जनता को प्रोत्साहित मिले. सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहन होंगे तो प्रदूषण भी कम होगा. इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता के साथ ही कैबिनेट सहयोगी डॉ पंकज कुमार सिंह सहित अन्य कई नेता और पार्टी के लोग उपस्थित रहे.
 

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