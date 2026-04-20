FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली मेट्रो फेज 4 और आजादपुर मंडी का निरीक्षण करने पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, अधिकारियों को जमकर लगाई लताड़ 

दिल्ली मेट्रो फेज 4 और आजादपुर मंडी का निरीक्षण करने पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, अधिकारियों को जमकर लगाई लताड़

आपकी ये 5 आदतें ऑफिस में बना सकती है नेगेटिव इमेज, इंपेक्टफुल पर्सनालिटी के लिए तुरंत छोड़े

आपकी ये 5 आदतें ऑफिस में बना सकती है नेगेटिव इमेज, इंपेक्टफुल पर्सनालिटी के लिए तुरंत छोड़े

महिला आक्रोश से गूंजा भोपाल, CM मोहन यादव बोले- 'बहनों की इच्छा कुचलने वालों को कब्र से निकालकर दी जाएगी सजा'

महिला आक्रोश से गूंजा भोपाल, CM मोहन यादव बोले- 'बहनों की इच्छा कुचलने वालों को कब्र से निकालकर दी जाएगी सजा'

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क कौन-सा है? धरती के 'रूफटॉप वाइल्डलाइफ जोन' में इंसानों से ज्यादा पाए जाते हैं जानवर

दुनिया का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क कौन-सा है? धरती के 'रूफटॉप वाइल्डलाइफ जोन' में इंसानों से ज्यादा पाए जाते हैं जानवर

पीएम मोदी का सिंपल स्नैक बना इंटरनेट पर सुपर वायरल, जानिए झालमुड़ी खाने के 5 जबरदस्त फायदे

पीएम मोदी का सिंपल स्नैक बना इंटरनेट पर सुपर वायरल, जानिए झालमुड़ी खाने के 5 जबरदस्त फायदे

भारत का इकलौता गांव जहां हनुमान जी पूजा ही नहीं, नाम लेना भी वर्जित है, जानिए क्यों बजरंगबली से यहां रहते हैं लोग नाराज

भारत का इकलौता गांव जहां हनुमान जी पूजा ही नहीं, नाम लेना भी वर्जित है, जानिए क्यों बजरंगबली से यहां रहते हैं लोग नाराज

Homeभारत

भारत

दिल्ली मेट्रो फेज 4 और आजादपुर मंडी का निरीक्षण करने पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, अधिकारियों को जमकर लगाई लताड़ 

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली मेट्रो फेज 4 पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गई. यहां उन्होंने काम की समीक्षा की. साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिये.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 20, 2026, 02:29 PM IST

दिल्ली मेट्रो फेज 4 और आजादपुर मंडी का निरीक्षण करने पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, अधिकारियों को जमकर लगाई लताड़ 

Cm Rekha Gupta

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली मेट्रो फेज 4 से लेकर आजादपुर मंडी समेत कई इलाकों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने यहां मिली गंदगी और कार्य की प्रगति को लेकर संबंधित अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से पूछ लिया कि आखिर आपको क्यों रखा जाए. उन्होंने अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए तेजी से काम कराने के निर्देश दिये हैं. 

अधिकारियों से ली प्रोग्रेस रिपोर्ट

सीएम रेखा गुप्ता सोमवार को औचक निरीक्षण करते हुए मेट्रो फेज 4 पर पहुंच गई. यहां उन्होंने DMRC और PWD द्वारा चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया. इसके साथ ही यहां अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट मांगी, सभी संबंधित विभागों को स्थानीय नागरिकों के आवागमन और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी काम पूर्ण पारदर्शिता के साथ और निर्धारित समय-सीमा के भीतर होने चाहिए. काम के बीच निर्माण सामग्री में किसी भी तरह की गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना सभरी कार्य पूरे किए जाएं, ताकि जनता को समय पर सभी आवश्यक सुविधाएं मिल सकें.

गंदगी मिलने पर जताई नाराजगी

इस दौरान सीएम आजाद मंडी से लेकर गुप्ता मार्केट पहुंच गई. यहां उन्होंने मार्केटों का निरीक्षण किया. इस दौरान सीएम को कई जगह कूड़ा और गंदगी दिखाई दी. इसको लेकर उन्होंने साफ-सफाई, कूड़ा उठाने और बेहतर प्रबंधन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों के लिए हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं विकसित कर रहे हैं. वर्षों से उपेक्षित क्षेत्रों में भी नए विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ है, और इन्हें समय पर पूरा कर जनता को समर्पित करने के लिए हमारी सरकार 24×7 मिशन मोड में कार्य कर रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क कौन-सा है? धरती के 'रूफटॉप वाइल्डलाइफ जोन' में इंसानों से ज्यादा पाए जाते हैं जानवर
दुनिया का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क कौन-सा है? धरती के 'रूफटॉप वाइल्डलाइफ जोन' में इंसानों से ज्यादा पाए जाते हैं जानवर
पीएम मोदी का सिंपल स्नैक बना इंटरनेट पर सुपर वायरल, जानिए झालमुड़ी खाने के 5 जबरदस्त फायदे
पीएम मोदी का सिंपल स्नैक बना इंटरनेट पर सुपर वायरल, जानिए झालमुड़ी खाने के 5 जबरदस्त फायदे
भारत का इकलौता गांव जहां हनुमान जी पूजा ही नहीं, नाम लेना भी वर्जित है, जानिए क्यों बजरंगबली से यहां रहते हैं लोग नाराज
भारत का इकलौता गांव जहां हनुमान जी पूजा ही नहीं, नाम लेना भी वर्जित है, जानिए क्यों बजरंगबली से यहां रहते हैं लोग नाराज
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती है इंडिपेंडेंट और फ्रिडम लवर, इन्हें कंट्रोल करना नहीं होता आसान
इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती है इंडिपेंडेंट और फ्रिडम लवर, इन्हें कंट्रोल करना नहीं होता आसान
प्रेग्नेंसी में भी एकदम फ्लोलेस नजर आती हैं Deepika Padukone, जानिए ब्यूटी सीक्रेट्स
प्रेग्नेंसी में भी एकदम फ्लोलेस नजर आती हैं Deepika Padukone, जानिए ब्यूटी सीक्रेट्स
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 19 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज रविवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Horoscope 19 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज रविवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Parashurama Jayanti: आज परशुराम जयंती पर इस मुहूर्त में करें पूजा, जानें पूजा विधि और कौन से अनुष्ठान हैं जरूरी?
आज परशुराम जयंती पर इस मुहूर्त में करें पूजा, जानें पूजा विधि और कौन से अनुष्ठान हैं जरूरी?
अक्षय तृतीया पर आज सोना खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? सही समय पर खरीदारी से शुरू होगा स्वर्णिम समय
अक्षय तृतीया पर आज सोना खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? सही समय पर खरीदारी से शुरू होगा स्वर्णिम समय
अक्षय तृतीया पर क्या केवल सोना-चांदी ही खरीदना होता है? तरक्की-पैसा चाहिए तो इन चीजों को घर ले आइए
अक्षय तृतीया पर क्या केवल सोना-चांदी ही खरीदना होता है? तरक्की-पैसा चाहिए तो इन चीजों को घर ले आइए
अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से ज्यादा फलदायी हैं ये 5 दान, धन-तरक्की और समृद्धि किस्मत में हो जाएगी दर्ज
अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से ज्यादा फलदायी हैं ये 5 दान, धन-तरक्की और समृद्धि किस्मत में हो जाएगी दर्ज
MORE
Advertisement