दिल्ली मेट्रो फेज 4 और आजादपुर मंडी का निरीक्षण करने पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, अधिकारियों को जमकर लगाई लताड़ 

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली मेट्रो फेज 4 पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गई. यहां उन्होंने काम की समीक्षा की. साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिये.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली मेट्रो फेज 4 से लेकर आजादपुर मंडी समेत कई इलाकों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने यहां मिली गंदगी और कार्य की प्रगति को लेकर संबंधित अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से पूछ लिया कि आखिर आपको क्यों रखा जाए. उन्होंने अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए तेजी से काम कराने के निर्देश दिये हैं.

अधिकारियों से ली प्रोग्रेस रिपोर्ट

सीएम रेखा गुप्ता सोमवार को औचक निरीक्षण करते हुए मेट्रो फेज 4 पर पहुंच गई. यहां उन्होंने DMRC और PWD द्वारा चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया. इसके साथ ही यहां अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट मांगी, सभी संबंधित विभागों को स्थानीय नागरिकों के आवागमन और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी काम पूर्ण पारदर्शिता के साथ और निर्धारित समय-सीमा के भीतर होने चाहिए. काम के बीच निर्माण सामग्री में किसी भी तरह की गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना सभरी कार्य पूरे किए जाएं, ताकि जनता को समय पर सभी आवश्यक सुविधाएं मिल सकें.

गंदगी मिलने पर जताई नाराजगी

इस दौरान सीएम आजाद मंडी से लेकर गुप्ता मार्केट पहुंच गई. यहां उन्होंने मार्केटों का निरीक्षण किया. इस दौरान सीएम को कई जगह कूड़ा और गंदगी दिखाई दी. इसको लेकर उन्होंने साफ-सफाई, कूड़ा उठाने और बेहतर प्रबंधन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों के लिए हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं विकसित कर रहे हैं. वर्षों से उपेक्षित क्षेत्रों में भी नए विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ है, और इन्हें समय पर पूरा कर जनता को समर्पित करने के लिए हमारी सरकार 24×7 मिशन मोड में कार्य कर रही है.

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