‘अपना घर आश्रम’ के 12वें वार्षिकोत्सव में पहुंची CM रेखा गुप्ता, कहा हर जरूरतमंद तक पहुंचेगी मदद

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Apna Ghar Ashram - CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज यानी 15 मार्च 2026 को बूढ़पुर स्थित 'अपना घर आश्रम' के 12वें वार्षिकोत्सव और रजत जयंती समारोह में सम्मिलित हुईं. इस अवसर पर उन्होंने बेसहारा, निराश्रित और अस्वस्थ लोगों की सेवा में लगे इस संस्थान के प्रयासों की सराहना की.
Apna Ghar Ashram - CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज यानी 15 मार्च 2026 को बूढ़पुर स्थित 'अपना घर आश्रम' के 12वें वार्षिकोत्सव और रजत जयंती समारोह में सम्मिलित हुईं. पिछले 26 वर्षों से यह संस्थान बेसहारा, निराश्रित और अस्वस्थ लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है. वर्तमान में इसके 70 से अधिक केंद्र भारत में संचालित हैं और विदेशों में भी इसकी सेवाएं निरंतर विस्तारित हो रही हैं. इस अवसर पर उन्होंने बेसहारा, निराश्रित और अस्वस्थ लोगों की सेवा में लगे इस संस्थान के प्रयासों की सराहना की.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 'अंत्योदय' के दर्शन को ध्येय मानते हुए हमारी सरकार भी दिल्ली के प्रत्येक जरूरतमंद तक सम्मान, सुरक्षा और सहायता पहुँचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है. इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम जाजू, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, विधायक राजकरण खत्री और संस्था से जुड़े कई गणमान्यजन उपस्थित रहे.
CM रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट कर लिखा - 'जनसेवा के इस पुनीत कार्य के लिए 'अपना घर आश्रम' संस्था को हार्दिक साधुवाद एवं शुभकामनाएं.'
आज बूढ़पुर स्थित 'अपना घर आश्रम' के 12वें वार्षिकोत्सव तथा संस्था के रजत जयंती समारोह में सम्मिलित हुई। पिछले 26 वर्षों से यह संस्थान बेसहारा, निराश्रित और अस्वस्थ लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। वर्तमान में इसके 70 से अधिक केंद्र भारत में संचालित हैं और विदेशों में भी… pic.twitter.com/MqU89t2c79— Rekha Gupta (@gupta_rekha) March 15, 2026
X पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए CM रेखा गुप्ता ने लिखा- 'बुजुर्ग हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके अनुभव, उनके आशीर्वाद और उनका जीवन संघर्ष हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बनता है.'
बुजुर्ग हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके अनुभव, उनके आशीर्वाद और उनका जीवन संघर्ष हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बनता है। pic.twitter.com/1HdWwjHvG9— Rekha Gupta (@gupta_rekha) March 15, 2026
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