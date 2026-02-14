FacebookTwitterYoutubeInstagram
PSSSB Excise Inspector Recruitment 2026: इस राज्य में एक्साइज इंस्पेक्टर की बंपर भर्तियां, जानें क्या चाहिए योग्यता और कितनी होगी सैलरी

Lakhpati Bitiya Yojana: क्या है दिल्ली लखपति बिटिया योजना? जानिए किसे और कब मिलेगा योजना का लाभ

न उम्र बड़ी, न अनुभव… फिर भी 19 साल के अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट में खुद दी दलील और जीत लिया MBBS एडमिशन

भारत

Lakhpati Bitiya Yojana: क्या है दिल्ली लखपति बिटिया योजना? जानिए किसे और कब मिलेगा योजना का लाभ

Lakhpati Bitiya Scheme: दिल्ली सरकार ने बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत करते हुए 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' की घोषणा की है. CM रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि 1 अप्रैल से नई योजना लागू कर दी जाएगी. आइए जानें क्या है ये योजना, इस योजना के तहत किसे मिलेगा लाभ..

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Feb 14, 2026, 03:00 PM IST

Lakhpati Bitiya Yojana: क्या है दिल्ली लखपति बिटिया योजना? जानिए किसे और कब मिलेगा योजना का लाभ

Lakhpati Bitiya Scheme: Delhi CM Rekha Gupta  

Lakhpati Bitiya Scheme: दिल्ली सरकार ने बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत करते हुए 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' की घोषणा की है. CM रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि 1 अप्रैल से नई योजना लागू कर दी जाएगी. बता दें कि दिल्ली लखपति बिटिया योजना साल 2008 में शुरू हुई लाडली योजना का अपग्रेड वर्जन है, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहारा देना है. ऐसे में आइए जानते हैं इस योजना के तहत क्या-क्या मिलेगा और कौन इसका लाभ उठा सकेगा. साथ ही जानेंगे इसमें सरकार की ओर से सहायता राशि कब-कब दी जाएगी... 

कब से शुरू होगी ये योजना, CM रेखा गुप्ता ने क्या कहा? 

प्रेस वार्ता में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार चाहती है कि दिल्ली की कोई भी बेटी सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े,  इसी सोच के साथ इस योजना को नया रूप दिया गया है, ताकि सहायता राशि बढ़े और नियमों को ज्यादा व्यावहारिक बनाया जा सके. मुख्यमंत्री ने बताया कि हम 1 अप्रैल को उन्नत योजना शुरू करेंगे और पुरानी लाडली योजना को बंद कर देंगे.ॉ

यह भी पढ़ें: CM रेखा गुप्ता ने किया ‘दिल्ली खेल महाकुंभ’ का आगाज, बोलीं दिल्ली के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगा ये आयोजन

योजना के तहत क्या मिलेगा?

दिल्ली लखपति बिटिया योजना में सरकार अलग-अलग चरणों में कुल 56 हजार रुपये जमा करेगी, जो ब्याज के साथ मिलकर अंत में 1 लाख रुपये बन जाएंगे. यह राशि सीधे बेटी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. यह पैसा तब मिलेगा जब लड़की 21 साल की उम्र पूरी कर लेगी या फिर अपनी ग्रैजुएशन या डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी कर लेग, अलग-अलग फेज में सरकार की ओर से जमा कराए गए रुपये ग्रैजुएशन करने या उम्र 21 साल होने पर कुल 1 लाख रुपये बनकर लड़की के खाते में जमा हो जाएंगे.

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ

बता दें कि इस योजना का लाभ उन्हीं बच्चियों को मिलेगा,  जिनका जन्म दिल्ली में हुआ हो, जिनका परिवार कम से कम 3 साल से दिल्ली का निवासी हो, जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से ज्यादा न हो, जिनके परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना के तहत कवर होंगी, इसके अलावा अगर बेटी दिल्ली से बाहर भी डिप्लोमा या ग्रैजुएशन कर रही है, तब भी उसे यह राशि मिलेगी.

फेज वाइज कब-कब मिलेगा पैसा?

  • सरकार की ओर से सहायता राशि अलग-अलग पड़ावों पर दी जाएगी, 
  • बेटी के जन्म पर- 11,000 रुपये
  • कक्षा 1 में दाखिले पर- 5,000 रुपये
  • कक्षा 6, 9, 10 और 12 में दाखिले पर- 5,000 रुपये प्रति कक्षा और
  • ग्रैजुएशन या डिप्लोमा पूरा करने पर- 20,000 रुपये
  • इन सभी रकमों को मिलाकर ब्याज सहित कुल 1 लाख रुपये मिलेंगे.

लाडली योजना के अटके पैसे 

CM रेखा गुप्ता ने बताया कि लाडली योजना के तहत कई खाते ऐसे थे जिनमें पैसा जमा था, लेकिन दावा न होने के कारण वह अटका हुआ था. सरकार ने अभियान चलाकर हजारों लाभार्थियों को चिन्हित कर बड़ी रकम जारी की है, बाकी लाभार्थियों को भी उनका हक मिलेगा.

