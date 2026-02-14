Lakhpati Bitiya Yojana: क्या है दिल्ली लखपति बिटिया योजना? जानिए किसे और कब मिलेगा योजना का लाभ

भारत
Lakhpati Bitiya Scheme: दिल्ली सरकार ने बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत करते हुए 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' की घोषणा की है. CM रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि 1 अप्रैल से नई योजना लागू कर दी जाएगी. आइए जानें क्या है ये योजना, इस योजना के तहत किसे मिलेगा लाभ..
प्रेस वार्ता में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार चाहती है कि दिल्ली की कोई भी बेटी सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े, इसी सोच के साथ इस योजना को नया रूप दिया गया है, ताकि सहायता राशि बढ़े और नियमों को ज्यादा व्यावहारिक बनाया जा सके. मुख्यमंत्री ने बताया कि हम 1 अप्रैल को उन्नत योजना शुरू करेंगे और पुरानी लाडली योजना को बंद कर देंगे.ॉ
दिल्ली लखपति बिटिया योजना में सरकार अलग-अलग चरणों में कुल 56 हजार रुपये जमा करेगी, जो ब्याज के साथ मिलकर अंत में 1 लाख रुपये बन जाएंगे. यह राशि सीधे बेटी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. यह पैसा तब मिलेगा जब लड़की 21 साल की उम्र पूरी कर लेगी या फिर अपनी ग्रैजुएशन या डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी कर लेग, अलग-अलग फेज में सरकार की ओर से जमा कराए गए रुपये ग्रैजुएशन करने या उम्र 21 साल होने पर कुल 1 लाख रुपये बनकर लड़की के खाते में जमा हो जाएंगे.
बता दें कि इस योजना का लाभ उन्हीं बच्चियों को मिलेगा, जिनका जन्म दिल्ली में हुआ हो, जिनका परिवार कम से कम 3 साल से दिल्ली का निवासी हो, जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से ज्यादा न हो, जिनके परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना के तहत कवर होंगी, इसके अलावा अगर बेटी दिल्ली से बाहर भी डिप्लोमा या ग्रैजुएशन कर रही है, तब भी उसे यह राशि मिलेगी.
CM रेखा गुप्ता ने बताया कि लाडली योजना के तहत कई खाते ऐसे थे जिनमें पैसा जमा था, लेकिन दावा न होने के कारण वह अटका हुआ था. सरकार ने अभियान चलाकर हजारों लाभार्थियों को चिन्हित कर बड़ी रकम जारी की है, बाकी लाभार्थियों को भी उनका हक मिलेगा.
