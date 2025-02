Delhi CM Oath Ceremony: दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग गई है. भाजपा विधायक दल ने रेखा गुप्ता को अपना नेता चुना है, जो अब गुरुवार (20 फरवरी) को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करेंगी. शालीमार विधानसभा सीट से विधायक रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वीवीआईपी गेस्ट शामिल होंगे. साथ ही भारी संख्या में आम जनता के भी इस समारोह में पहुंचने की संभावना है. इसके चलते रामलीला मैदान के आसपास के इलाके में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है. इस कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने शपथ ग्रहण समारोह को ध्यान में रखते हुए कई जगह ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है, जबकि कई सड़कों पर ट्रैफिक बैन किया गया है. यदि आप गुरुवार को दिल्ली में घर से निकलने वाले हैं, तो पहले यह ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर ध्यान से देख लें.

इन रास्तों पर बंद रहेगा ट्रैफिक

दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, राजधानी में शपथ ग्रहण समारोह के कारण सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक कई रूट पर ट्रैफिक का संचालन बंद रहेगा. इनमें बीएसजेड मार्ग (आईटीओ से दिल्ली गेट तक), जेएलएन मार्ग (दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक तक), अरुणा आसिफ अली रोड, मिंटो रोड से कमला मार्केट चौक तक और हमदर्द चौक तक, रंजीत सिंह फ्लाईओवर से तुर्कमान गेट तक, अजमेरी गेट से कमला मार्केट चौक तक का रास्ता बंद रहेगा. ट्रैफिक पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए अजमेरी गेट साइड की सड़ के बजाय पहाड़गंज साइड की सड़क का उपयोग करने की अपील की है.

इन रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन हो सकता है लागू

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, जरूरत पड़ने पर राजघाट, सुभाष पार्क टी-प्वाइंट, आईटीओ, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, भावभूति मार्ग, डीडीयू मार्ग रेड लाइट, रंजीत सिंह फ्लाईओवर और झंडेवालान चौक पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जा सकता है.

In view of swearing-in ceremony of Hon’ble CM of Delhi on February 20, 2025 at Ram Leela Ground, New Delhi, special traffic arrangements have been made.



Kindly follow the advisory.#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/IxZzokQs2x