महाशिवरात्रि पर अमरख महादेव में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की पूजा और देशवासियों के लिए मांगा आशीर्वाद

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महाशिवरात्रि पर उदयपुर के अम्बेरी स्थित प्राचीन श्री अमरख महादेव मंदिर में देवाधिदेव महादेव की पूजा-अर्चना की.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महाशिवरात्रि पर उदयपुर के अम्बेरी स्थित प्राचीन श्री अमरख महादेव मंदिर में देवाधिदेव महादेव की पूजा-अर्चना कर महादेव से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद दिल्ली और समस्त देशवासियों पर बना रहे. बता दें कि यह धाम शताब्दियों से तप, वैराग्य और शिव चेतना का जीवंत केंद्र रहा है.

अमरख महादेव मंदिर स्थानीय जनमानस में 'जागृत शिवस्थल' माना जाता है. अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर ग्रामीण और आदिवासी समाज के लिए श्रद्धा का केंद्र रहा है. महाशिवरात्रि पर यहां महादेव का दर्श करना आत्मा के भीतर शिवत्व के जागरण का अवसर प्रदान करता है. शिव ही शून्य हैं, शिव ही अनंत हैं, और शिव ही वह आधार हैं जहां से सृजन, संतुलन और परिवर्तन का प्रवाह प्रारंभ होता है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ कैबिनेट सहयोगी श्री आशीष सूद जी, श्री रविन्द्र इन्द्राज जी, विधायक श्री अनिल शर्मा जी समेत भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान के सम्मानित साथी उपस्थित रहे. और सभी ने दिल्ली और देशवासियों पर महादेव की कृपा बनी रहे इसके लिए यहां प्रार्थना की और सभी को शुभकामनाएं दीं.