Delhi Cabinet Meeting: दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में 27 साल बाद शपथ लेने वाली भाजपा सरकार ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया है. शपथ ग्रहण समारोह के बाद गुरुवार शाम को आयोजित कैबिनेट बैठक में भाजपा सरकार ने दिल्ली में भी केंद्र सरकार की मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस फैसले पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार लंबे समय से रोक लगाकर बैठी हुई थी. अब दिल्ली में भी लोगों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा मिल जाएगी. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में वो फैसला भी लिया गया, जो AAP के नेताओं के माथे की शिकन बढ़ा सकता है. रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि दिल्ली विधानसभा के पहले ही सत्र में वे 14 लंबित CAG रिपोर्ट पेश की जाएंगी, जो आप सरकार ने रोककर रखी हुई थीं.

'हमने अपना वादा पूरा कर दिया'

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट मीटिंग के बाद फैसलों की जानकारी मीडिया के साथ साझा की. उन्होंने कहा,'हमने आज कैबिनेट मीटिंग की है. हमने दो अहम एजेंडे पर चर्चा की और उन्हें मंजूरी दी है. पहला आयुष्मान भारत योजना, जो पूर्ववर्ती आप सरकार ने रोक रखी थी. साथ में दिल्ली सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत योजना को 5 लाख रुपये के टॉप-अप के साथ लागू करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर किया गया है. दूसरा पिछली सरकार द्वारा सदन में पेश नहीं की गईं 14 CAG Report भी विधानसभा की पहली बैठक में ही पेश करने का निर्णय लिया गया है.' उन्होंने साथ ही कहा,'हमने वो वादा पूरा कर दिया है, जो जनता के साथ किया था.'

VIDEO | "In today's Cabinet meeting, we held discussions on two major agendas and passed them. First is Ayushman (Bharat) scheme, which was stalled by the previous AAP govt, along with top-up of Rs 5 lakh from Delhi govt, has been approved unanimously. It will be implemented at… pic.twitter.com/Bb6Q2G4Wbg