Delhi Cabinet Decision: दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व वाली दिल्ली कैबिनेट ने गुरुवार को विधायकों के फंड में सीधे 5 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी. राज्य में आगामी फरवरी में संभावित विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले यह फैसला बेहद अहम साबित हो सकता है. सरकार ने कहा है कि इससे विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र में ज्यादा विकास कार्य कराने का मौका मिलेगा. माना जा रहा है कि इससे दिल्ली में चुनाव से पहले विकास कार्यों की बाढ़ आ सकती है, जिससे दिल्ली की जनता की जमकर बल्ले-बल्ले हो सकती है. उधर, आप ने एक बार फिर मुख्यमंत्री आवास से आतिशी का सामान बाहर निकालकर पीडब्ल्यूडी के ताला ठोक देने का मुद्दा भी उठाया है. आप ने फिर से भाजपा और उपराज्यपाल (LG) पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है.

अब 15 करोड़ रुपये खर्च कर पाएंगे विधायक

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी. उन्होंने कहा, 'दिल्ली सरकार ने विधायक फंड को मौजूदा 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये सालाना कर दिया है. इससे विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा विकास कार्य करा पाएंगे.'

#WATCH | Delhi CM Atishi says, "BJP is worried because it cannot defeat us in elections. When it cannot form the government, it starts Operation Lotus and then puts the leaders in jail. Now they are thinking of occupying the CM residence... We did not come into politics to live… pic.twitter.com/GRKB9tNevI