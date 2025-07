Delhi Building Collapse: दिल्ली के वेलकम इलाके में गिरी 4 मंजिला बिल्डिंग, दर्जन भर लोग दबे, 4 लोग किए रेस्क्यू

Delhi Building Collapse: दिल्ली में तीन दिन में दो भूकंप आने के बीच शनिवार सुबह बड़ा हादसा हुआ है. नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके की जनता मजदूर कॉलोनी में चार मंजिला बिल्डिंग भरभराकर अचानक ढह गई. बिल्डिंग के मलबे में कम से कम 12 लोगों के फंसे होने का दावा किया जा रहा है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और आपदा प्रबंधन टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है. रेस्क्यू में स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं. अब तक मलबे में से 4 लोगों को गंभीर घायल हालत में रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बिल्डिंग के गिरने का कारण पिछले तीन दिन में हुई बारिश के दौरान भरे पानी से नींव का कमजोर होना माना जा रहा है. हालांकि सही कारण जांच के बाद ही सामने आने की बात भी प्रशासनिक सूत्रों ने कही है. हादसे में अब तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं की गई है.

VIDEO | Delhi: A four-storey building collapsed in Welcome area of northeast Delhi on Saturday morning and some people could be trapped under the rubble, police said. A rescue operation by multiple agencies is underway, they said. #DelhiNews #BuildingCollapse



(Full video… pic.twitter.com/Xav2jR1VVR