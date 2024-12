Delhi News: दिल्ली में भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर एक संदिग्ध बैग मिलने से शुक्रवार को हड़कंप मच गया. किसी ने काले रंग का लैपटॉप बैग बीच सड़क पर लावारिस रखा छोड़ दिया. लोगों ने इसे देखा और बम होने की अफवाह फैल गई, जिससे इलाके में अफरातफरी फैल गई. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और बम स्क्वॉयड को भी सूचना दे दी गई. दिल्ली पुलिस ने सड़क का वह हिस्सा सील कर दिया है, जहां बैग मिला है. फिलहाल बैग पुलिस ने जब्त कर लिया है और उसकी जांच की जा रही है.

#WATCH | Delhi: An unattended bag was found near the Delhi BJP office today. The area was cordoned off and the bag was confiscated by police.



