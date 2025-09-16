Delhi BMW Accident: कार दुर्घटना में मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत, जानिए कैसे तय होती है इन मामलों में बीमा की रकम

दिल्ली के धौला कुआं इलाके में शनिवार को एक भयानक BMW सड़क हादसा हुआ, जिसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी की जान चली गई. उनके परिवार अभी सदमें से बाहर नहीं आए हैं. चलिए, इस लेख में जानते हैं कि अगर सड़क हादसे में जान चली जाए, तो परिवार को उसका बीमा कैसे मिलता है और इसकी राशि कैसे तय की जाती है.

Delhi BMW Accident: दिल्ली के धौला कुआं इलाके में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई. उनकी पत्नी की गंभीर हालत है और वह हॉस्पिटल में एडमिट हैं. दरअसल, नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से मोटरसाइकिल पर सवार घर लौट रहे थे. इसी बीच एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, BMW कार चालक एक महिला थी और उसके साथ पति भी मौजूद था. दंपत्ति ने तुरंत कैब बुलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया. कार पर सवार नवजोत सिंह की जान नहीं बच पाई. उनके परिवार वाले अभी भी सदमें हैं. इस मामले में अगर कोई परिवार बीमा चाहता है, तो इसका क्या प्रोसेस है, आइए इस लेख में हम आपको बताते हैं कि इस तरह के हादसे के बाद बमी की राशि कैसे तय की जाती है.

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम कैसे मिलता है?

इंश्योरेंस एक्सपर्ट संतोष सहानी के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत होती है, तो उनके परिजन मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) में मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस मुआवजे को लेकर कोई अधिकतम सीमा नहीं है. ट्रिब्यूनल द्वारा ही यह तय किया जाता है कि कितनी राशि दी जाएगी. इसके बाद, बीमा कंपनी इसका भुगतान करती है.

दावा करने की प्रक्रिया

सबसे पहले, दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस में FIR के रूप में दर्ज कराना अनिवार्य है.

FIR की कॉपी, मृतक का डेथ सर्टिफिकेट, उम्र का प्रमाण, और ऐसे दस्तावेज इकट्ठा करें, जो यह साबित करता हो कि परिवार मृतक की कमाई पर निर्भर था.

जिस क्षेत्र में दुर्घटना हुई है, उसी क्षेत्र के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में आवेदन जमा करना होगा.

आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें.

सभी सबूतों की जांच के बाद, ट्रिब्यूनल मुआवजे की राशि तय करता है और बीमा कंपनी को इसका भुगतान करने का आदेश देता है.

सड़क हादसे में व्यक्ति की जान जाने पर कितना मिलता है मुआवजा?

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, थर्ड पार्टी क्लेम में मौत या गंभीर चोट के लिए मुआवजे की कोई तय सीमा नहीं है. बस परिवार को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि दुर्घटना वाहन मालिक की गलती से हुई थी या नहीं. केवल यह साबित करना पर्याप्त है कि दुर्घटना हुई थी और उसके कारण मौत या गंभीर चोट लगी थी.

जिस वाहन से टक्कर हुई थी, उसकी बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होती है. ट्रिब्यूनल जितनी राशि तय करता है, बीमा कंपनी को उसका भुगतान करना होता है.

