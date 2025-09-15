Deputy Secretary नवजोत की पत्नी का छलका दर्द, कहा- चल रही थी पति की सांसें, मैं चिल्लाती रही लेकिन...

BMW हादसे की FIR में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, FIR के मुताबिक हादसे के बाद भी नवजोत सिंह जीवित थे और उनकी पत्नी संदीप कौर बार-बार आरोपी महिला से पास के अस्पताल ले जाने की गुहार लगा रही थीं...

BMW कांड: राजधानी दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको हिला कर रख दिया है, रविवार को एक BMW कार ने वित्त मंत्रालय (नॉर्थ ब्लॉक) (Department of Economic Affairs) में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत नवजोत सिंह (Deputy Secretary Navjot Singh) की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे अधिकारी की मौत हो गयी और उनकी पत्नी समेत तीन अन्य लोग घायल हो गए.

इस BMW हादसे की FIR में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इसके अनुसार हादसे के बाद भी नवजोत सिंह जीवित थे और उनकी पत्नी संदीप कौर बार-बार आरोपी महिला से पास के अस्पताल ले जाने की गुहार लगा रही थीं...

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि रविवार शाम दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास एक तेज़ रफ्तार BMW कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, इस हादसे में बंगला साहिब गुरुद्वारा से घर लौट रहे थे बाइक सवार नवजोत सिंह की मौत हो गई और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है. हादसे के वक्त BMW को गगनप्रीत नाम की महिला चला रही थी, उसका पति बगल की सीट पर बैठा था. टक्कर के बाद गाड़ी पलट गई और बाइक डिवाइडर के पास क्षतिग्रस्त हालत में मिली.

19 किलोमीटर दूर अस्पताल में भर्ती

बताया जा रहा है कि हादसे के बाद नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को मुखर्जी नगर स्थित न्यू लाइफ अस्पताल ले जाया गया, जो दुर्घटनास्थल से लगभग 19 किलोमीटर दूर है. अब सवाल उठ रहा है कि आसपास एम्स और अन्य बड़े सुपरस्पेशलिटी अस्पताल मौजूद थे, फिर इतनी दूर क्यों? नवजोत के बेटे ने भी सवाल उठाए कि अगर पिता को नज़दीकी और बेहतर अस्पताल ले जाया जाता तो उनकी जान बच सकती थी.

पुलिस ने पुष्टि की है कि इस अस्पताल के पार्टनर गगनप्रीत के पिता परीक्षित हैं. ऐसे में जांच अब इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है कि क्या जानबूझकर पीड़ितों को इस अस्पताल ले जाया गया था.

Deputy Secretary नवजोत की पत्नी का छलका दर्द

FIR के मुताबिक हादसे के वक्त नवजोत सिंह की सांसें चल रही थीं और उनकी पत्नी बार-बार आरोपी दंपति से आग्रह करती रहीं कि उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया जाए. नवजोत सिंह की पत्नी के बयान के मुताबिक उन्होंने आरोपी महिला से कहा, प्लीज हमें पास के अस्पताल ले जाइए. लेकिन उनकी गुहार को नजरअंदाज किया गया. उनका आरोप है कि BMW चालक महिला और उसके पति ने उन्हें पास के अस्पताल की बजाय जानबूझकर 19 किलोमीटर दूर एक छोटे से अस्पताल में पहुंचाया.



