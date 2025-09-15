BMW Accident मामले में आरोपी गगनप्रीत ने दी सफाई, नवजोत को दूर अस्पताल ले जाने की बताई ये वजह

Delhi BMW Accident Case: दिल्ली के चर्चित BMW Accident में पुलिस ने आरोपी महिला ड्राइवर गगनप्रीत मक्कड़ (38) को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी महिला ड्राइवर गगनप्रीत ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि क्यों वह नवजोत को 19 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गई, जबकि घटना स्थल के पास कई बड़े अस्पताल थे...

Delhi BMW Accident Case Update: दिल्ली के चर्चित BMW Accident में पुलिस ने आरोपी महिला ड्राइवर गगनप्रीत मक्कड़ (38) को गिरफ्तार कर लिया है. इस सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी और नवजोत की पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिनका इलाज चल रहा है. शुरुआती जांच में पता चला कि टक्कर के बाद कुछ समय तक नवजोत जीवित थे.

उनकी पत्नी का आरोप है कि हादसे के तुरंत बाद उन्होंने महिला ड्राइवर से गुहार लगाई कि उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया जाए. लेकिन गगनप्रीत ने नवजोत और उनकी पत्नी को अपनी वैन में डालकर घटनास्थल से करीब 19 किलोमीटर दूर ले जाकर एक अस्पताल में भर्ती कराया. आरोपी महिला नें पुलिस से पूछताछ पर सफाई दी है...

आरोपी महिला ड्राइवर ने क्या कहा?

