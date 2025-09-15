Rashifal 16 September 2025: तुला और धनु वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
BMW Accident मामले में आरोपी गगनप्रीत ने दी सफाई, नवजोत को दूर अस्पताल ले जाने की बताई ये वजह
Indian Railway News: रिजर्वेशन खुलने के 15 मिनट तक केवल Aadhaar Verified Users ही बुक कर सकेंगे टिकट, तारीख नोट कर लें
Ank Shastra: क्या सही में अशुभ होता है नंबर 13, अंकशास्त्र से जानते हैं इस नंबर की सच्चाई और महत्व
बिहार में क्यों हो रही 'भूरा बाल साफ करो' की चर्चा, सवर्ण वोट के निर्णायक होने के दावे में कितना दम?
सैम ऑल्टमैन ने गिनाई वो नौकरियां जिन्हें AI कभी नहीं कर पाएगा, हमेशा होगी इंसानों की ज़रूरत
स्मृति ईरानी ने बताया पीएम मोदी का सबसे खास कौन? उनके बर्थडे से पहले किया बड़ा खुलासा, देखें वीडियो
Ayurvedic Remedies: जोड़ों में दर्द और सूजन से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, झट से मिल जाएगा आराम
CBSE ने तय कीं 10-12वीं बोर्ड एग्जाम्स के लिए खास शर्तें, पूरा किया तभी मिलेगा परीक्षा में बैठने का मौका
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम
भारत
Delhi BMW Accident Case: दिल्ली के चर्चित BMW Accident में पुलिस ने आरोपी महिला ड्राइवर गगनप्रीत मक्कड़ (38) को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी महिला ड्राइवर गगनप्रीत ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि क्यों वह नवजोत को 19 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गई, जबकि घटना स्थल के पास कई बड़े अस्पताल थे...
Delhi BMW Accident Case Update: दिल्ली के चर्चित BMW Accident में पुलिस ने आरोपी महिला ड्राइवर गगनप्रीत मक्कड़ (38) को गिरफ्तार कर लिया है. इस सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी और नवजोत की पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिनका इलाज चल रहा है. शुरुआती जांच में पता चला कि टक्कर के बाद कुछ समय तक नवजोत जीवित थे.
उनकी पत्नी का आरोप है कि हादसे के तुरंत बाद उन्होंने महिला ड्राइवर से गुहार लगाई कि उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया जाए. लेकिन गगनप्रीत ने नवजोत और उनकी पत्नी को अपनी वैन में डालकर घटनास्थल से करीब 19 किलोमीटर दूर ले जाकर एक अस्पताल में भर्ती कराया. आरोपी महिला नें पुलिस से पूछताछ पर सफाई दी है...
खबर अपडेट की जा रही है...
यह भी पढ़ें: Deputy Secretary नवजोत की पत्नी का छलका दर्द, कहा- चल रही थी पति की सांसें, मैं चिल्लाती रही लेकिन...