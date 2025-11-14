FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

भारत

Delhi blasts: दिल्ली विस्फोट जांच में बड़ा खुलासा, बाबरी हमले के लिए तैयार की जा रही थीं 32 कारें

जांचकर्ताओं ने 32 वाहनों से जुड़ी एक खौफनाक आतंकी साजिश का खुलासा किया है, जिन्हें कई शहरों में समन्वित 'बदला लेने वाले हमलों' के लिए विस्फोटक ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा था.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 14, 2025, 08:19 AM IST

Delhi blasts: दिल्ली विस्फोट जांच में बड़ा खुलासा, बाबरी हमले के लिए तैयार की जा रही थीं 32 कारें

दिल्ली विस्फोट जांच में खुलासा, बाबरी हमले के लिए तैयार की जा रही थीं 32 कारें

दिल्ली कार ब्लास्ट में अधिकारियों ने अब सभी चार प्रमुख वाहन बरामद कर लिए हैं, जिनमें से मारुति ब्रेज़ा कार हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर से जब्त की गई थी. सोमवार शाम ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए घातक विस्फोट की जांच से पता चला है कि मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, स्विफ्ट डिजायर और फोर्ड इकोस्पोर्ट सहित 32 वाहनों को कई शहरों में समन्वित हमलों के लिए विस्फोटक सामग्री ले जाने या बम पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा था.

एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सोमवार को विस्फोट करने वाली सफेद हुंडई आई20 समेत कारें , कई स्थानों पर बदले की कार्रवाई की योजनाबद्ध श्रृंखला का हिस्सा थीं. इनमें 6 दिसंबर को दिल्ली में छह स्थानों पर हमले शामिल थे. यह हमला अयोध्या में 1992 में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस की वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था.
 
साजिश से जुड़े वाहनों में मारुति ब्रेज़ा, मारुति स्विफ्ट डिजायर, फोर्ड इकोस्पोर्ट और हुंडई i20 शामिल हैं , जो सोमवार, 10 अक्टूबर को लाल किले के पास विस्फोट हो गए. अधिकारियों के अनुसार, कारों को जानबूझकर चुना गया था क्योंकि वे पुराने मॉडल थे जिन्हें कई बार बदला गया था, जिससे मालिक का पता लगाना मुश्किल हो गया था.
 
हालाँकि, अब चारों गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं. मारुति ब्रेज़ा को हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फ़लाह स्कूल ऑफ़ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर से ज़ब्त किया गया था, जिसे जाँचकर्ताओं ने आतंकी नेटवर्क का मुख्य केंद्र बताया है.

फरीदाबाद में एक लावारिस फोर्ड इकोस्पोर्ट (DL10 CK 0458) मिली, जिसके अंदर एक अज्ञात व्यक्ति सो रहा था, जिसे अब अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है. एक अलग घटना में, इसी हफ़्ते ज़ब्त की गई एक मारुति स्विफ्ट डिज़ायर कार में एक असॉल्ट राइफल और गोला-बारूद बरामद हुआ.

लाल किले पर हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत: अधिकारी
अधिकारियों के अनुसार, उच्च-श्रेणी के विस्फोटकों और अमोनियम नाइट्रेट ईंधन तेल से लदी हुंडई i20 कार को लाल किले के पार्किंग क्षेत्र में विस्फोट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था. यह विस्फोट समय से पहले हुआ, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए.
 
दिल्ली विस्फोट मामले की जाँच कर रहे अधिकारियों का मानना ​​है कि विस्फोट मुख्य गुर्गों में से एक, उमर मोहम्मद उर्फ़ उमर उन-नबी की वजह से हुआ था. सीसीटीवी फुटेज में सोमवार सुबह-सुबह हुंडई i20 कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुई और विस्फोट से पहले शहर में घूमती हुई दिखाई दे रही है. अधिकारियों को यह भी संदेह है कि नबी अपने कई साथियों के पकड़े जाने के बाद घबरा गया था.

