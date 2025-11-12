Delhi Blast Update: दिल्ली पुलिस को मिली संदिग्ध लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार, क्या था इसका धमाके से कनेक्शन?

Delhi Blast Update: दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच के दौरान पता चला था कि धमाके में शामिल संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और कार थी, जिसके बाद पुलिस लाल रंग की फोर्ड ईकोस्पोर्ट कार की तलाश में जुटी थी. अब पुलिस को संदिग्ध कार मिल गई है...

Delhi Blast Update: दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच के दौरान पता चला था कि धमाके में शामिल संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और कार थी, जिसके बाद पुलिस लाल रंग की फोर्ड ईकोस्पोर्ट कार की तलाश में जुटी थी. अब पुलिस को संदिग्ध कार मिल गई है. पुलिस को यह लाल रंग की इकोस्पोर्ट (EcoSport) कार फरीदाबाद के खंडावली गांव के पास मिली है.

दिल्ली ब्लास्ट मामले के मुख्य संदिग्ध से है कनेक्शन

बता दें कि दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध, डॉ. उमर उन नबी से जुड़ी होने के संदेह में फरीदाबाद पुलिस ने एक लाल रंग की इकोस्पोर्ट (EcoSport) कार (नंबर DL 10 CK 0458) को अपने कब्जे में ले लिया है, बता दें कि यह संदिग्ध कार उमर उन नबी के नाम पर ही पंजीकृत है.

यह भी पढ़ें: Air India Express Bomb Threat: एयर इंडिया एक्सप्रेस और IndiGo को मिली बम से उड़ाने की धमकी! दिल्ली-मुंबई समेत इन 5 एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट

Hyundai i20 के साथ थी ये कार

धमाके के दौरान संदिग्धों ने Hyundai i20 के अलावा एक और कार का इस्तेमाल किया था, यह वही कार है. इस शख्स पर ब्लास्ट से जुड़ी i20 कार चलाने का शक जताया जा रहा है, कई CCTV फुटेज में उसे आई20 कार चलाते हुए देखा भी गया है. पुलिस की जांच में यह पता चला है कि उमर की कार दिल्ली के ही एक पते पर रजिस्टर्ड है.

NIA ने 10 टीमों का किया है गठन

NIA ने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की जांच के लिए 10 अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया था. इन टीमों का नेतृत्व एनआईए के एडीजी विजय सखारे करेंगे और इसमें एक आईजी, दो डीआईजी, तीन एसपी और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से