Delhi Blast Update: दिल्ली पुलिस को मिली संदिग्ध लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार, क्या था इसका धमाके से कनेक्शन?

Delhi Blast Update: दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच के दौरान पता चला था कि धमाके में शामिल संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और कार थी, जिसके बाद पुलिस लाल रंग की फोर्ड ईकोस्पोर्ट कार की तलाश में जुटी थी. अब पुलिस को संदिग्ध कार मिल गई है. पुलिस को यह लाल रंग की इकोस्पोर्ट (EcoSport) कार फरीदाबाद के खंडावली गांव के पास मिली है.
बता दें कि दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध, डॉ. उमर उन नबी से जुड़ी होने के संदेह में फरीदाबाद पुलिस ने एक लाल रंग की इकोस्पोर्ट (EcoSport) कार (नंबर DL 10 CK 0458) को अपने कब्जे में ले लिया है, बता दें कि यह संदिग्ध कार उमर उन नबी के नाम पर ही पंजीकृत है.
धमाके के दौरान संदिग्धों ने Hyundai i20 के अलावा एक और कार का इस्तेमाल किया था, यह वही कार है. इस शख्स पर ब्लास्ट से जुड़ी i20 कार चलाने का शक जताया जा रहा है, कई CCTV फुटेज में उसे आई20 कार चलाते हुए देखा भी गया है. पुलिस की जांच में यह पता चला है कि उमर की कार दिल्ली के ही एक पते पर रजिस्टर्ड है.
NIA ने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की जांच के लिए 10 अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया था. इन टीमों का नेतृत्व एनआईए के एडीजी विजय सखारे करेंगे और इसमें एक आईजी, दो डीआईजी, तीन एसपी और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं.
