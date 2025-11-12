FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कैबिनेट की बैठक से पहले PM मोदी समेत सभी मंत्रियों ने ब्लास्ट में मरने वालों को दी श्रद्धांजलि

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
यूपी में नए सर्किल रेट लागू, जानिए क्या हैं संपत्ति मूल्यांकन के नए नियम?

यूपी में नए सर्किल रेट लागू, जानिए क्या हैं संपत्ति मूल्यांकन के नए नियम?

कैसे DU स्टूडेंट ने यूट्यूब की कमाई से भरी अपनी फीस? इंटरनेट पर लोग जमकर कर रहे तारीफ

कैसे DU स्टूडेंट ने यूट्यूब की कमाई से भरी अपनी फीस? इंटरनेट पर लोग जमकर कर रहे तारीफ

Air India Express Bomb Threat: एयर इंडिया एक्सप्रेस और IndiGo को मिली बम से उड़ाने की धमकी! दिल्ली-मुंबई समेत इन 5 एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट

Air India Express Bomb Threat: एयर इंडिया एक्सप्रेस और IndiGo को मिली बम से उड़ाने की धमकी! दिल्ली-मुंबई समेत इन 5 एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
पटना के इस स्कूल से पढ़े हैं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, जानें RJD कैंडिडेट के पास हैं कितनी डिग्रियां

पटना के इस स्कूल से पढ़े हैं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, जानें RJD कैंडिडेट के पास हैं कितनी डिग्रियां

लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी

लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी

Petrol Hack: बाइक में पेट्रोल भराते वक्त करें ये एक काम, कभी घपला नहीं कर पाएगा पंप वाला 

Petrol Hack: बाइक में पेट्रोल भराते वक्त करें ये एक काम, कभी घपला नहीं कर पाएगा पंप वाला

Homeभारत

भारत

Delhi Blast Update: दिल्ली पुलिस को मिली संदिग्ध लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार, क्या था इसका धमाके से कनेक्शन?

Delhi Blast Update: दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच के दौरान पता चला था कि धमाके में शामिल संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और कार थी, जिसके बाद पुलिस लाल रंग की फोर्ड ईकोस्पोर्ट कार की तलाश में जुटी थी. अब पुलिस को संदिग्ध कार मिल गई है...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 12, 2025, 07:24 PM IST

Delhi Blast Update: दिल्ली पुलिस को मिली संदिग्ध लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार, क्या था इसका धमाके से कनेक्शन?

Delhi Red Fort Blast Update

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Delhi Blast Update: दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच के दौरान पता चला था कि धमाके में शामिल संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और कार थी, जिसके बाद पुलिस लाल रंग की फोर्ड ईकोस्पोर्ट कार की तलाश में जुटी थी. अब पुलिस को संदिग्ध कार मिल गई है. पुलिस को यह लाल रंग की इकोस्पोर्ट (EcoSport) कार फरीदाबाद के खंडावली गांव के पास मिली है.  

दिल्ली ब्लास्ट मामले के मुख्य संदिग्ध से है कनेक्शन 

बता दें कि दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध, डॉ. उमर उन नबी से जुड़ी होने के संदेह में फरीदाबाद पुलिस ने एक लाल रंग की इकोस्पोर्ट (EcoSport) कार (नंबर DL 10 CK 0458) को अपने कब्जे में ले लिया है, बता दें कि यह संदिग्ध कार उमर उन नबी के नाम पर ही पंजीकृत है.  

यह भी पढ़ें: Air India Express Bomb Threat: एयर इंडिया एक्सप्रेस और IndiGo को मिली बम से उड़ाने की धमकी! दिल्ली-मुंबई समेत इन 5 एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट

Hyundai i20 के साथ थी ये कार

धमाके के दौरान संदिग्धों ने Hyundai i20 के अलावा एक और कार का इस्तेमाल किया था, यह वही कार है. इस शख्स पर ब्लास्ट से जुड़ी i20 कार चलाने का शक जताया जा रहा है, कई CCTV फुटेज में उसे आई20 कार चलाते हुए देखा भी गया है. पुलिस की जांच में यह पता चला है  कि उमर की कार दिल्ली के ही एक पते पर रजिस्टर्ड है.

NIA ने 10 टीमों का किया है गठन

NIA ने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की जांच के लिए 10 अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया था. इन टीमों का नेतृत्व एनआईए के एडीजी विजय सखारे करेंगे और इसमें एक आईजी, दो डीआईजी, तीन एसपी और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
यूपी में नए सर्किल रेट लागू, जानिए क्या हैं संपत्ति मूल्यांकन के नए नियम?
यूपी में नए सर्किल रेट लागू, जानिए क्या हैं संपत्ति मूल्यांकन के नए नियम?
कैसे DU स्टूडेंट ने यूट्यूब की कमाई से भरी अपनी फीस? इंटरनेट पर लोग जमकर कर रहे तारीफ
कैसे DU स्टूडेंट ने यूट्यूब की कमाई से भरी अपनी फीस? इंटरनेट पर लोग जमकर कर रहे तारीफ
Air India Express Bomb Threat: एयर इंडिया एक्सप्रेस और IndiGo को मिली बम से उड़ाने की धमकी! दिल्ली-मुंबई समेत इन 5 एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
Air India Express Bomb Threat: एयर इंडिया एक्सप्रेस और IndiGo को मिली बम से उड़ाने की धमकी! दिल्ली-मुंबई समेत इन 5 एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
Delhi Blast Update: दिल्ली पुलिस को मिली संदिग्ध लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार, क्या था इसका धमाके से कनेक्शन?
Delhi Blast Update: दिल्ली पुलिस को मिली संदिग्ध लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार, क्या था इसका धमाके से कनेक्शन?
'वीरू' का हाल जानने खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे 'जय', अमिताभ का ये अंदाज देख फैंस हुए हैरान, VIDEO
'वीरू' का हाल जानने खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे 'जय', अमिताभ का ये अंदाज देख फैंस हुए हैरान, VIDEO
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पटना के इस स्कूल से पढ़े हैं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, जानें RJD कैंडिडेट के पास हैं कितनी डिग्रियां
पटना के इस स्कूल से पढ़े हैं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, जानें RJD कैंडिडेट के पास हैं कितनी डिग्रियां
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी
Petrol Hack: बाइक में पेट्रोल भराते वक्त करें ये एक काम, कभी घपला नहीं कर पाएगा पंप वाला 
Petrol Hack: बाइक में पेट्रोल भराते वक्त करें ये एक काम, कभी घपला नहीं कर पाएगा पंप वाला
LPG और CNG में क्या अंतर होता है? जानें पर्यावरण के लिए दोनों में से कौन है बेहतर
LPG और CNG में क्या अंतर होता है? जानें पर्यावरण के लिए दोनों में से कौन है बेहतर
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले पसीना बहाते नजर आए है खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले पसीना बहाते नजर आए है खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE