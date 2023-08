'6,500 केस, 150 हत्याएं, मणिपुर पर फिर भी चुप हैं पीएम' दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल का मोदी पर तंज

Delhi Assembly Special Session: भाजपा विधायकों ने विधानसभा सत्र में मणिपुर पर चर्चा का विरोध किया है. चार विधायक मार्शल की मदद से बाहर निकाले गए हैं.

डीएनए हिंदी: Delhi News- दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ है. भाजपा विधायकों ने विधानसभा सत्रा में दिल्ली की समस्याओं के बजाय मणिपुर पर चर्चा कराने का विरोध किया, जिसके बाद स्पीकर ने चार भाजपा विधायकों को मार्शल बुलाकर सदन से बाहर करा दिया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है. केजरीवाल ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, मणिपुर में 6,500 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 150 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं. 4 हजार घर जलाए गए हैं, 60 हजार से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं. उन्होंने कहा, भाजपा विधायकों ने साफ कहा है कि मणिपुर से उनका कोई संबंध नहीं है और विधानसभा छोड़कर चले गए हैं. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है कि उनके लिए मणिपुर कोई मायने नहीं रखता. मणिपुर के लोगों के दिल पर कुछ भी गुजर रही हो, लेकिन पीएम चुप हैं. कम से कम पीएम मोदी को शांति की अपील तो करनी चाहिए. हंगामे के बीच विधानसभा का विशेष सत्र एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है. पहले यह सत्र 17 अगस्त तक चलना था, लेकिन अब दिल्ली विधानसभा शुक्रवार 18 अगस्त तक चलेगी.

Delhi | Four BJP MLAs were marshalled out from the Delhi Legislative Assembly amid the ongoing uproar in the House over the Manipur issue. — ANI (@ANI) August 17, 2023

'पूरी दुनिया में हुई है भारत की थू-थू'

केजरीवाल ने कहा, मणिपुर में 350 से ज्यादा धार्मिक स्थल जलाए गए हैं. असम राइफल और मणिपुर पुलिस के बीच फायरिंग हुई है. मणिपुर के कारण पूरी दुनिया में भारत की थू-थू हुई है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री चुप हैं. पीएम मणिपुर में शांति की अपील तक जारी नहीं कर रहे हैं. केजरीवाल आगे बोले, महिलाओं के साथ अत्याचार का वीडियो वायरल हुआ तब भी पीएम मोदी चुप रहे. मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वहां ऐसा रोजाना होता है. तब भी पीएम चुप हैं. घर में सब्जी नहीं बनने, पानी नहीं आने पर लोग पीएम को याद नहीं करते. वे तब याद करते हैं, जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं.

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal speaks on Manipur issue; says, "BJP MLAs are clearly saying that they don't have any relation with Manipur. It's PM Modi's message that they don't have any relation with Manipur. PM is silent on the Manipur issue. 6,500 FIRs have been registered,… pic.twitter.com/0VbKcvUnId — ANI (@ANI) August 17, 2023

'बिजनेसमैन पीएम चाहिए या देश का सम्मान करने वाला प्रधानमंत्री'

केजरीवाल ने कहा, मैं देश के लोगों से पूछता हूं कि बिजनेसमैन पीएम चाहिए या देश का सम्मान करने वाला प्रधानमंत्री. चीन हमें रोजाना आंख दिखा रहा है, लेकिन पीएम चुप हैं. भाजपा के लोग जवाहरलाल नेहरू को गाली देते हैं, लेकिन उन्होंने कम से कम चीन से आंख से आंख मिलाकर युद्ध तो किया था. हाथ में हाथ डालकर मंदिर में घूमने से इश्क होता है, कूटनीति नहीं होती. कूटनीति के लिए आंखे दिखानी पड़ती हैं. चीन ने गलवान में मई 2020 में दिल्ली से 4 गुना ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन पीएम चीनी राष्ट्रपति का हाथ पकड़कर महाबलेश्वर में घूम रहे थे.

#WATCH | Delhi BJP MLAs protest against the Delhi govt outside the office of CM Arvind Kejriwal inside Delhi Assembly premises



BJP MLA OP Sharma says, "There is corruption in every department of Delhi government... Manipur issue is beyond the jurisdiction of Delhi Assembly..." pic.twitter.com/qCSv7FcsZs — ANI (@ANI) August 17, 2023

#WATCH | " There should have been 7-8 days of Delhi Vidhan Sabha session but they (Delhi govt) called for 2-day session and then there will be discussion on Manipur instead of Delhi issues...we want discussion on 'Sheesh Mahal', corruption by Delhi govt, condition of DTC buses… pic.twitter.com/Dq2WuUlvAj — ANI (@ANI) August 17, 2023

'बाप मुंह मोड़ ले तो बेटियां कहां जाएंगी'

केजरीवाल ने महिला पहलवानों के धरने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, महिला पहलवानों को पीएम मोदी से आश्वासन की आस थी. उम्र के लिहाज से उन बेटियों के पिता समान हैं प्रधानमंत्री, लेकिन वे चुप रहे. बाप मुंह मोड़ ले तो बेटियां कहां जाएंगी. नूंह हिंसा पर भी दुनिया में थू-थू हुई, लेकिन पीएम चुप रहे. केंद्रीय मंत्री के बेटे ने लखीमपुर में किसानों पर जीप चढ़ा दी, लेकिन पीएम चुप रहे. हाथरस में दलित लड़की से गैंगरेप हुआ, लेकिन पीएम चुप रहे. क्या प्रधानमंत्री कमजोर, अहंकारी और भ्रष्ट हैं?

#WATCH | "A gangster has been chosen and he is extorting from the people of Delhi and looting money from them by threatening. Kejriwal must sack Naresh Balyan and he (Kejriwal) himself should demand a CBI investigation against Balyan otherwise this protest will continue", says… pic.twitter.com/EH1NWO4jqJ — ANI (@ANI) August 17, 2023

'नीरव, माल्या, चौकसी से आपकी क्या डील है मोदी जी?'

केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का दिखावा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या को देश से भगा दिया गया. देश जानना चाहता है कि इनसे आपकी क्या डील है मोदी जी? अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आपनको एक ट्वीट तो करना चाहिए था. लोगों का पैसा डूब रहा था, लेकिन पीएम चुप रहे. आप RBI की तरफ से विलफुल डिफॉल्टर घोषित 16,000 लोगों के खिलाफ ED और CBI की कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप चुप क्यों हैं प्रधानमंत्री जी?

