Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली में पिछले कई महीने से सियासी सरगर्मी जोरों पर है. सभी को विधानसभा चुनावों की तारीख का इंतजार था. भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने आखिरकार मंगलवार को यह इंतजार खत्म कर दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है. दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को मतगणना के साथ ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी. साथ ही चुनाव आयोग ने दिल्ली में इस बार चुनाव से जुड़े कुछ आंकड़े भी बताए हैं, जो बेहद रोचक साबित होने जा रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि भले ही चुनाव में उम्मीदवारी के लिए राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में महिलाएं ना हों, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत-हार का फैसला करने वाली गेमचेंजर महिलाएं ही साबित होने जा रही हैं. चलिए आपको बताते हैं इस बार चुनाव से जुड़े हुए कुछ खास आंकड़ें.

पुरुषों के लगभग बराबर पहुंची महिला वोटर्स की संख्या

चुनाव आयोग के मुताबिक, दिल्ली में 70 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसमे 58 सामान्य सीट और 12 आरक्षित सीट हैं. इन सीटों पर 1.55 करोड़ वोटर्स राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला करेंगे. इनमें महिला वोटर्स की संख्या इस बार पुरुष मतदाताओं के लगभग बराबर पहुंच गई है. चुनाव में 83.49 लाख पुरुष वोटर्स होंगे, जबकि 71.74 लाख महिला वोटर्स मतदान केंद्र पर पहुंचेंगी. इस आंकड़े से यह बात अपनेआप स्पष्ट हो रही है कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी (AAP) ने चुनाव जीतने पर हर महिला वोटर को 2100 रुपये और कांग्रेस ने हर महिला को 2500 रुपये हर महीने देने की घोषणा की है.

2 लाख वोटर्स पहली बार डालेंगे वोट

चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से इस बार चुनाव में 18 से 19 साल के बीच के 2.08 लाख ऐसे वोटर्स हैं, जो पहली बार अपनी जिंदगी में अंगुली पर मतदान केंद्र की नीली स्याही लगवाएंगे. ये वोटर पहली बार चुनावों में वोट डालेंगे. इनके अलावा 25.89 लाख युवा वोटर्स हैं, जिनकी उम्र 20 से 29 साल के बीच है. इनमें ही रोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहता है. ऐसे में ये 25 लाख वोटर भी जीत-हार में बेहद प्रभावी भूमिका रखने वाले हैं.

100वां सावन देख चुके हैं 830 वोटर

देश की राजधानी में चुनावों के लिए बनी वोटर लिस्ट में 830 वोटर ऐसे भी हैं, जो अपनी जिंदगी के 100 सावन देख चुके हैं यानी उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है. इनके अलावा 1.09 लाख वोटर 85 साल से ज्यादा की उम्र पार कर चुके हैं यानी इन्होंने दिल्ली में हुए अब तक सारे चुनाव देखे हैं. 79,436 दिव्यांग वोटर हैं, जबकि 1261 ट्रांसजेंडर वोटर्स का भी रजिस्ट्रेशन वोटर लिस्ट में हुआ है.

#DelhiElections2025



Over 1.55 crore electors registered in Delhi.



Any eligible citizen not yet registered can also register till 10 days before the last date of nomination.



Details of the electorate as on 06.01.2025 in image.#ECI pic.twitter.com/vPd5OCr7Ey