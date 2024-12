Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक आरोपों की झड़ी तेज हो गई है. भाजपा (BJP), आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस (Congress) के बीच एक-दूसरे को जनता की नजर में झूठा साबित करने की होड़ लगी हुई है. ऐसे में गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी इंडिया ब्लॉक की सहयोगी कांग्रेस के खिलाफ ऐसा आरोप लगा दिया, जिसने हर तरफ हलचल मचा दी है. आतिशी ने दावा किया है कि आप को हराने के लिए भाजपा की तरफ से कांग्रेस उम्मीदवारों को चोरी-छिपे फंडिंग दी जा रही है. आतिशी ने उन कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम भी बताए हैं, जिन्हें यह कथित फंडिंग दी जा रही है. संजय सिंह ने भी कांग्रेस पर दिल्ली में भाजपा की बी-टीम की भूमिका निभाने का आरोप लगाया है. संजय सिंह भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दफ्तर भी पहुंचे हैं.

आइए 5 पॉइंट्स में पढ़ते हैं कि आप नेताओं ने क्या आरोप लगाए हैं और बदले में कांग्रेस ने क्या कहा है-

1. संदीप और फरहाद को फंडिंग कर रही BJP

दिल्ली की मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,'आधिकारिक सूत्रों ने पक्की जानकारी दी है कि आप को हराने के लिए भाजपा-कांग्रेस गठजोड़ हो गया है. देश की सबसे पुरानी पार्टी भाजपा को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मदद कर रही है. भाजपा की तरफ से कांग्रेस उम्मीदवारों संदीप दीक्षित और फरहाद सूरी को फंडिंग दी जा रही है.'

2. 'हम एंटी नेशनल तो लोकसभा में क्यों पकड़ा था हाथ'

कांग्रेस नेता अजय माकन द्वारा आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) को एंटी नेशनल कहे जाने पर भी आतिशी भड़की हैं. उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा,'यदि आप एंटी नेशनल है तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उसका हाथ क्यों पकड़ा था? केजरीवाल से कांग्रेस नेताओं के लिए प्रचार क्यों कराया था? यदि कांग्रे ने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी एंटी नेशनल है तो उन्होंने लोकसभा में गठबंधन क्यों किया? साथ ही कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में केजरीवाल से कांग्रेस के लिए प्रचार क्यों करवाया?'

3. अजय माकन कर रहे भाजपा से सांठगांठ

सीएम आतिशी ने कहा कि अजय माकन ने भाजपा को जिताने के लिए उसके साथ सांठगांठ की है. कांग्रेस केजरीवाल और मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले अजय माकन व यूथ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करे. यदि कांग्रेस ने माकन पर कार्रवाई नहीं की तो हम कांग्रेस को INDIA ब्लॉक से बाहर कराने के लिए बाकी दलों से बात करेंगे.' आप सांसद संजय सिंह ने भी कांग्रेस पर ऐसे काम करने का आरोप लगाया है जिनसे भाजपा को चुनावी लाभ मिल सकता है.

4. ईडी दफ्तर पहुंचे भाजपा के खिलाफ संजय सिंह

आप सांसद संजय सिंह अपनी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दफ्तर पहुंचे हैं. संजय ने ED को भापजा नेता प्रवेश वर्मा (Pravesh Verma) और मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) के खिलाफ शिकायत दी है. संजय ने दोनों नेताओं पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स को कैश बांटने का आरोप लगाया है. इस सीट से फिलहाल आप के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक हैं और दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं. ईडी दफ्तर से बाहर निकलने पर संजय ने कहा,'उन्होंने (ईडी) महज शिकायत ले ली है. हमें कार्रवाई के लिए कोई ऑफिशियल वादा नहीं किया गया है. ईडी क्या करेगी, ये मैं नहीं कह सकता हूं. उन्होंने हमें शिकायत के बदले ऑफिशियल रिसीविंग दी है.'

#WATCH | Delhi | AAP MP Sanjay Singh says, "They have only received the complaint. No official assured us of any action...What the ED will do, I can't say about that...They have given the official receiving of the complaint..." https://t.co/bVL3C2Nsad pic.twitter.com/mXrnRWyuC3