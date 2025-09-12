Delhi High Court और बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, छानबीन में जुटी टीम 

Bombay High Court Bomb Threat: दिल्ली के बाद बॉम्‍बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिला है, धमकी भरा मेल मिलने के तुरंत बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क होते हुए तत्‍काल एक्‍शन में आ गईं और टीम छानबीन में जुट गई है...

Bombay High Court Bomb Threat: दिल्ली के बाद बॉम्‍बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिला है, मेल मिलने के तुरंत बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क होते हुए तत्‍काल एक्‍शन में आ गईं और टीम छानबीन में जुट गई है. इससे पहले आज दिल्ली के उच्च न्यायालय में भी बम की धमकी मिली थी. ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी. धमकी मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. जजों के बाहर जाना पड़ा और कोर्ट रूम्स को खाली करा लिया गया.

दूसरी ओर बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी की खबर सामने आई, खबर के बाद ही वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी एक्टिव हो गए. इसके बाद आनन-फानन में बॉम्बे हाईकोर्ट के परिसर को खाली कराया जा रहा है.

धमकी भरा ई-मेल

बॉम्‍बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भी ई-मेल से ही मिली है, जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली करवा लिया गया. जज, वकील और फरियादियों तक को कोर्ट कॉम्‍प्‍लेक्‍स से बाहर कर दिया गया, ताकि किसी भी तरह की चूक न होने पाए. बॉम्‍बे हाईकोर्ट की सुरक्षा काफी सख्‍त रहती है. जैसे ही पुलिस को हाईकोर्ट में बम होने की सूचना मिली अदालत परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया और गहन तलाशी शुरू कर दी गई.

दिल्‍ली हाईकोर्ट को मिली थी धमकी

इससे पहले दिल्‍ली हाईकोर्ट में तीन बम रखे होने की धमकी मिली थी, जो ई-मेल से मिला था. सूचना मिलने के तुरंत बाद ही सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गईं और बम स्‍कवॉयड का दस्‍ता भी मौके पर पहुंच गया. इसके साथ ही कोर्ट परिसर को सैनिटाइज करने के लिए वहां मौजूद सभी को बाहर जाने का निर्देश दिया गया. इससे सुनवाई प्रक्रिया में खलल पड़ी है और अदालत के आसपास की सुरक्षा व्‍यवस्‍था काफी सख्‍त कर दी गई.

फर्जी धमकी का मेल

दिल्‍ली हाईकोर्ट में बम स्‍क्‍वॉयड और अग्निशमन विभाग की टीम ने कोर्ट परिसर के चप्‍पे-चप्‍पे की तलाशी ली, जहां हाइकोर्ट के अंदर कोई भी संदिग्ध सामान या कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ. ई-मेल के जरिए दी गई धमकी फर्जी साबित हुई. हालांकि दिल्ली पुलिस की कई टीमें मौजूद रहीं. इससे पहले दिल्‍ली-NCR के कई स्‍कूलों को भी पूर्व में बम से उड़ाने की फर्जी धमकी दी गई थी.

बॉम्बे HC तलाशी अभियान जारी

बॉम्बे हाई कोर्ट के परिसर में बम निरोधक दस्ते और मुंबई पुलिस की यूनिट तैनात कर दी गईं. इसके अलावा परिसर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस ने आसपास के इलाकों भी सील कर लिया है.

