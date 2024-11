Anand Vihar Puri Nandan Kanan Express Firing: दिल्ली के आनंद विहार से पुरी जगन्नाथ धाम के लिए जा रही नंदन कानन एक्सप्रेस ट्रेन पर मंगलवार को फायरिंग हुई है. अज्ञात लोगों ने ओडिशा के भद्रक जिले में ट्रेन पर उस समय फायरिंग की, जब वह तेज रफ्तार से जा रही थी. गोलियां ट्रेन के गार्ड वैन की खिड़की को तोड़ती हुई अंदर घुस गई. हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना से अफरातफरी मच गई है. इसे नक्सलियों का कारनामा माना जा रहा है. हालांकि अभी तक इसे लेकर अधिकारियों ने कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है. खुफिया एजेंसियों ने भी अपना डेरा भद्रक में डाल दिया है.

चरम्पा स्टेशन के पास हुई घटना

रेलवे की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, सुबह करीब 9.30 बजे ओडिशा के भद्रक-बौदपुर खंड में 12816 आनंद विहार पुरी नंदन कानन एक्सप्रेस ट्रेन पर फायरिंग की गई. फायरिंग की घटना चरम्पा स्टेशन के करीब हुई. रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने सूचना मिलते ही ट्रेन को घेर लिया और उसे अपनी सुरक्षा में पुरी तक ले गए.

ट्रेन के भद्रक से रवाना होने के 5 मिनट बाद हुई फायरिंग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रेन पर फायरिंग मंगलवार सुबह 9.25 बजे भद्रक स्टेशन से रवाना होने के महज 5 मिनट बाद कर दी गई. फायरिंग से गार्ड वैन की खिड़की का पूरा शीशा टूट गया. इससे ट्रेन में अफरातफरी मच गई. लोग दहशत में आ गए. कुछ यात्रियों ने ट्रेन से बाहर झांककर फायरिंग करने वालों को देखने की कोशिश भी की.

