क्या होता है 'गो-अराउंड', कैसे पाकिस्तान पहुंची अमृतसर जाने वाली Air India Flight? अलर्ट के बाद लौटी वापस

Air India Flight: दिल्ली से पंजाब के अमृतसर जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI479 अमृतसर एयरपोर्ट पर 'गो-अराउंड मैन्यूवर' करते समय कुछ समय के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में चली गई, पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने चेतावनी देकर विमान को वापस भेजा. आइए जानें क्या है 'गो-अराउंड मैन्यूवर'?

Air India Flight Pakistan Airspace: 22 जून को दिल्ली से पंजाब के अमृतसर जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI479 अमृतसर एयरपोर्ट पर 'गो-अराउंड मैन्यूवर' करते समय कुछ समय के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में चली गई, पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने चेतावनी देकर विमान को वापस भेजा. फ्लाइट डेटा के मुताबिक विमान करीब दो मिनट से भी कम समय तक पाकिस्तान एयरस्पेस में रहा. इसके बाद विमान को वापस उसके बेस एयरपोर्ट दिल्ली के लिए डायवर्ट कर दिया गया और तकनीकी जांच के बाद दोबारा अमृतसर रवाना किया गया. अब इस पूरे मामले पर डीजीसीए (DGCA) ने जानकारी दी है.

DGCA ने लिया एक्शन, कहां हुई चूक?

इस मामले को लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) का भी बयान आया है. DGCA ने बताया कि 22 जून 2026 को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 479 (एयरबस A321, VT-PPV) को लैंडिंग से पहले होल्ड पर रखा गया था, क्योंकि रनवे पर बर्ड स्ट्राइक की घटना के बाद जांच की जा रही थी. इस दौरान रडार वेक्टरिंग के तहत विमान ने दोबारा अप्रोच शुरू की और कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया. DGCA के अनुसार, इस स्थिति में पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाया, जिसके बाद में विमान को अमृतसर में उतारने के बजाय वापस दिल्ली लाया गया. कुछ घंटों बाद इसी विमान ने फिर से अमृतसर के लिए उड़ान भरी.

क्या है 'गो-अराउंड'?

बता दें कि 'गो-अराउंड' (Go-Around) एक सुरक्षित और सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें पायलट लैंडिंग का प्रयास बीच में ही रोककर विमान को वापस हवा में ले जाते हैं और दोबारा लैंडिंग के लिए चक्कर लगाते हैं. गो-अराउंड रनवे पर रुकावट, विमान का सही गति या कोण (angle) पर न होने, मौसम की खराबी या एटीसी का निर्देश पर किया जाता है. 'गो-अराउंड' करते हुए ही ये फ्लाइट कुछ देर के लिए पाकिस्तानी एयरस्पेस में चली गई. एयर इंडिया ने बताया कि इस मामले की जानकारी रेगुलेटरी अथॉरिटी को दे दी गई है, एक आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है.

इससे पहले पाकिस्तान की फ्लाइट आ पहुंची थी भारत

बता दें कि इससे पहले 12 जून को पाकिस्तान की एक पैसेंजर फ्लाइट फ्लाई जिन्ना-9P514 खराब मौसम की वजह से भारतीय एयरस्पेस में आ गई थी. लाहौर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान रास्ता भटक गया था. बाद में विमान पाकिस्तानी एयरस्पेस में वापस लौट.

भारत के लिए बंद है पाकिस्तान का एयरस्पेस

यह घटना इसलिए गंभीर मानी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान ने अप्रैल 2025 से भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) बंद कर रखा है. ऐसे में किसी भारतीय विमान का पाकिस्तान के एयरस्पेस में प्रवेश करना सामान्य स्थिति नहीं है. एयरस्पेस प्रतिबंधों के बीच भारतीय विमान का वहां पहुंचना सुरक्षा और संचालन दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है.