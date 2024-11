Delhi Air Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इसके चलते दिल्ली-NCR में शुक्रवार (15 नवंबर) से GRAP के तीसरे चरण के प्रतिबंध लागू हो गए हैं. इसके बावजूद दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Delhi AQI) सुधरता नहीं दिख रहा है. शुक्रवार को भी AQI लेवल 450 के पार दर्ज हुआ है, जो गंभीर श्रेणी में है. अब दिल्ली में ट्रैफिक जाम के कारण घंटों तक सड़कों पर वाहनों की भीड़ के धुएं से होने वाले प्रदूषण पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई है. इसके लिए दिल्ली में राज्य और केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों की खुलने और बंद होने की टाइमिंग अलग-अलग कर दी गई है. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिये सभी से साझा की है. इसके अलावा GRAP-3 के तहत लगे प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराने के लिए स्पेशल टीमों को सड़कों पर उतार दिया गया है.

दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए क्या-क्या कदम उठाया जा रहा है. पढ़ें इससे जुडे़ 5 अपडेट्स-

1. अब इन टाइमिंग्स पर खुलेंगे और बंद होंगे ऑफिस

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखे ट्वीट में कहा,'दिल्ली में ट्रैफिक जाम और उससे जुड़े प्रदूषण को रोकने के लिए ऑफिसों को अलग-अलग टाइमिंग पर खोलने-बंद करने का निर्णय लिया गया है.'

Traffic Pollution की है दिल्ली की जहरीली हवा में बड़ी हिस्सेदारी

दिल्ली की हवा को जहरीला करने और पूरे वातावरण को गैस चैंबर जैसा बनाने में वाहनों के धुएं के प्रदूषण की बड़ी हिस्सेदारी है. एक आकलन के हिसाब से दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों के धुएं की 15% हिस्सेदारी पाई गई है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा,'वाहनों का प्रदूषण मौजूदा स्थिति के लिए बड़ा कारण है. इसके चलते ही BS-3 पेट्रोल और BS-4 चौपहिया वाहनों के दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसी तरह मिड साइज व्हीकल भी बैन किए गए हैं. ऐसे वाहन चाहे दिल्ली के हों या दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड हुए हों, सभी पर बैन लगाया गया है.

