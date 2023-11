Odd Even in Delhi: दिल्ली में नहीं लगेगा अब ऑड-ईवन, जानें सुप्रीम कोर्ट से दोबारा फटकार के बाद केजरीवाल सरकार ने क्या कहा

डीएनए हिंदी: Supreme Court on Delhi Odd Even- कई दिन से गैस चैंबर बनी दिल्ली को काले धुएं की परत से निजात दिलाने की सारी प्लानिंग एक ही दिन हुई बारिश ने बदल दी है. गुरुवार शाम तक दिल्ली में ट्रैफिक के धुएं को कम करने के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला (Odd-Even Formula) लागू करने की तैयारी कर रही दिल्ली सरकार ने शुक्रवार दोपहर यह प्लान कैंसिल कर दिया. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार दोपहर में कहा, इस बार दिल्ली में कोई ऑड-ईवन ट्रैफिक बैन लागू नहीं होगा, क्योंकि राजधानी की हवा में सुधार देखने को मिल रहा है. हालांकि दिल्ली सरकार का यह निर्णय शुक्रवार को उसे ऑड-ईवन फॉर्मूले को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में फटकार पड़ने के बाद सामने आया है. दिल्ली सरकार ने राजधानी में 13 नवंबर से एक बार फिर ऑड-ईवन लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एफिडेविट दाखिल कर इजाजत मांगी थी, लेकिन टॉप कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फिर से फटकारते हुए कहा कि आपको जो करना है आप कीजिए ताकि कल आप ये ना कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये नहीं करने दिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में भी दिल्ली सरकार की तरफ से ऑड-ईवन स्कीम का जिक्र करने पर उसे करारी फटकार लगाई थी.

अब ये कहा है दिल्ली सरकार ने

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म होने के बाद दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना लागू नहीं करने की घोषणा की. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, दिल्ली सरकार अब दिवाली के बाद एयर क्वालिटी की स्थिति की समीक्षा करेगी. इसके बाद ही ऑड-ईवन स्कीम लागू करने के बारे में फैसला किया जाएगा. राय ने आगे कहा, प्रदूषण के स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है. 450+ पर चल रहा AQI लेवल अब 300 के आसपास आ गया है. इसलिए 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू करने का फैसला स्थगित किया जा रहा है. दिवाली के बाद हालात देखकर फैसला लिया जाएगा.

VIDEO | Traffic jam in several parts of Delhi ahead of Diwali celebrations.



(Full video available on https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/5KX21Cg4Pq